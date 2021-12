Sérgio Conceição: "El Milan ganará al Liverpool, pero no dependemos de nadie"

El entrenador del Oporto, Sérgio Conceição, celebró no depender de nadie más que de ellos mismos en la última jornada del Grupo B de la Liga de Campeones, en la cual se medirán este martes al Atlético de Madrid con el pase a octavos de final en juego.

"Estoy totalmente convencido de que el Milan vencerá al Liverpool. Tenemos que pensar en nuestro juego y no en los demás. No dependemos de nadie, estamos en una situación ventajosa", dijo este lunes en la rueda de prensa previa, dando por hecho que el Milan les obligará a ganar aunque para dejar fuera al Atleti les valga el empate.

El técnico de los portugueses, que anunció las bajas de Pepe, por coronavirus, y Grujic, por una lesión en el último entrenamiento, insistió así que tienen que pensar en ganar. "Tenemos que centrarnos en lo que tenemos que hacer en el partido y pensar en ganarlo", apuntó.

"Nos vamos a enfrentar a los campeones de España y teníamos dos equipos más que eran el segundo y el tercero con más títulos de Europa. Fue un grupo extremadamente difícil. Estar peleando por el acceso a los octavos es merecedor de elogio. Por lo que hicimos, creo que lo merecimos", añadió.

Con un Atlético que también se la juega, Conceição apuntó que no habrá favorito cuando empiece el encuentro. "No hay favoritos en este tipo de partidos. Si miramos los nombres que componen la plantilla del Atlético, no hay duda de quién es el favorito. Pero cuando la pelota rueda, el más competente ganará", terminó.