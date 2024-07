Sergio Gómez: "Santi nos pidió al descanso tener más humildad"

Sobre fallar un penalti: "Lo que más me dolía era no ayudar al equipo"

PARÍS, 24 Jul. 2024

El jugador de la selección olímpica masculina de fútbol Sergio Gómez celebró la victoria de España sobre Uzbekistán (1-2) en el primer partido del torneo olímpico de Paris 2024 y reconoció que al descanso, el seleccionador, Santi Denia, les pidió tener "más humildad" e ir a buscar unos 3 puntos que, con gol del lateral, pueden ser decisivos.

"Santi nos dijo que teníamos que tener más humildad, porque sí parece que ellos nos estaban dominando un 'pelín' más. La estrategia la hemos trabajado muy bien, hemos podido marcar. Tener un poco más de humildad, trabajar más y estar más juntos", aseguró a los medios tras el partido en el Parque de los Príncipes.

Todo ello y aprovechar el juego de toque que tiene esta selección fue lo que llevó a España a la victoria, más sufrida de lo esperado por el aficionado pero no por el vestuario. "Se ha visto lo que podemos aportar los de arriba. Pero sabíamos que iba a ser un partido complicado. Creo que lo avisamos ayer cuando hablamos", comentó.

"Sabíamos que el rival estaba bien trabajado y que iba a ser uno de los partidos más difíciles del grupo. Pero bueno, en dos días tenemos otro partido y va a ser seguro igual de duro", auguró el nuevo lateral de la Real Sociedad, vestido de extremo ante Uzbekistán.

"Nuestro mejor juego ha sido cuando el campo estaba un 'pelín' mejor, en la segunda parte cuando habían regado en la media parte. Muy contentos por esta victoria, empezar con tres puntos es clave y nada, contento también por el gol y por ayudar al equipo después de fallar el penalti", se sinceró.

Y es que reconocio que es "difícil gestionar" el fallar un penalti. "Pero quedaban minutos, he tenido que reaccionar y ayudar al equipo de la mejor manera. Pero lo llevo con normalidad, sé que puedo fallarlo. Lo que más me dolía era no poder ayudar al equipo y con el gol me quedo contento porque ha significado la victoria", argumentó.

"En las dos bandas me entiendo muy bien con los compañeros, con 'Miri' o con Marc, que era la primera vez que jugaba. Desde la derecha puedo tener más recursos pero sabe Santi Denia que con 'Miri' me entiendo muy bien. Me siento cómodo en ambas posiciones. Dentro y fuera del campo intento ser el mejor líder para que el equipo funcione", apuntó sobre su polivalencia en las bandas.

Preguntado por la actuación de Pau Cubarsí y lo nervioso que se le vio, lo negó. Cree que el joven central del Barça tiene "hielo" en las venas. "Yo creo que Pau no ha estado muy nervioso. Es un jugador que parece que tiene hielo en la sangre. Con la tarjeta ha sufrido algo más, en la primera parte el campo estaba seco y no estábamos cómodos desde atrás. Tanto Eric como Pau tienen una gran salida de balón y hemos sufrido muchísimo. A recuperar, a mejorar, analizaremos los partidos y a luchar a por otros 3 puntos", añadió.

Por otro lado, sobre si el éxito de la selección absoluta en la reciente Eurocopa 2024 de Alemania les pone presión, tiene dudas. "Es un plus y un poco presión. Ahora la gente nos va a exigir que ganemos, vamos a intentar hacer nuestro torneo, y veremos lo que pasa. Lo importante es que hemos conseguido los primeros 3 puntos, esto es largo y quedan dos partidos más y veremos qué pasa", alegó.

