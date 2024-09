Servicio secreto de eeuu dice estar al tanto de publicación de musk sobre biden y harris

Por Jeff Mason

WASHINGTON, 16 sep (Reuters) - El Servicio Secreto de Estados Unidos dijo el lunes que estaba al tanto de una publicación del multimillonario Elon Musk en la red social X en el que reflexionaba sobre la ausencia de intentos de asesinato contra el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris.

Musk, propietario de la plataforma antes conocida como Twitter, publicó el post después de que el domingo fuera detenido un hombre sospechoso de planear un atentado contra el expresidente republicano Donald Trump en su campo de golf de West Palm Beach.

Musk, partidario de Trump y presidente ejecutivo de Tesla , escribió el domingo: "Y nadie está tratando siquiera de asesinar a Biden/Kamala", una publicación que terminó con un emoji de una cara con una ceja levantada.

Rápidamente fue criticado por usuarios de X que se manifestaron preocupados de que sus palabras a casi 200 millones de seguidores pudieran incitar a la violencia contra Biden y Harris.

Musk borró la publicación, pero el Servicio Secreto, encargado de proteger a los presidentes y expresidentes, vicepresidentes y otros funcionarios notables, tomó nota.

"El Servicio Secreto está al tanto de la publicación en las redes sociales realizada por Elon Musk y, como práctica habitual, no hacemos comentarios sobre asuntos relacionados con la inteligencia de protección", dijo un portavoz a Reuters en un correo electrónico.

"Podemos decir, sin embargo, que el Servicio Secreto investiga todas las amenazas relacionadas con nuestros protegidos", agregó.

El portavoz no quiso especificar si la agencia se había puesto en contacto con Musk, quien pareció sugerir en publicaciones posteriores que había estado haciendo una broma.

"Bueno, una lección que he aprendido es que solo porque digo algo a un grupo y se ríen no significa que va a ser tan hilarante como una publicación en X", escribió. "Resulta que los chistes son MUCHO menos graciosos si la gente no conoce el contexto y se hacen en un texto plano", agregó.

Harris, una demócrata que enfrentará Trump en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, emitió un comunicado el domingo por la noche, al igual que Biden, en el que expresaba su alivio y gratitud por que Trump no hubiera resultado herido y condenaba la violencia política.

La Casa Blanca criticó a Musk por su post.

"La violencia solo debe condenarse, nunca alentarse ni bromear sobre ella. Esta retórica es irresponsable", dijo el lunes el portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates. (Reporte de Jeff Mason; Editado en español por Daniela Desantis)

Reuters