sheinbaum descarta reunirse pronto con biden, a semanas de elección en eeuu

Ciudad de méxico, 9 oct (reuters) - la presidenta de méxico, claudia sheinbaum, descartó el miércoles que vaya a reunirse pronto con joe biden, como había anunciado la semana pasada su homólogo de estados unidos, a pocas semanas de las elecciones del 5 de noviembre.

La mandataria, que asumió el poder la semana pasada, y Biden, que lo dejará en enero, sostuvieron el viernes su primer contacto desde que ella fue investida, a través de una llamada en la que abordaron temas de cooperación económica, cultural y comercial.

"No tengo pensado reunirnos pronto, en la llamada no se planteó en particular, sino más bien la reunión del embajador con el canciller, que se van a reunir esta semana en la cancillería", dijo la presidenta.

Un día antes de que Sheinbaum fuera investida el 1 de octubre, Biden había afirmado en un evento en la Casa Blanca que el encuentro se iba a dar "pronto", sin ofrecer fechas.

"El 5 de noviembre es la elección en Estados Unidos y se llevan su tiempo para la calificación de esa elección y nosotros vamos a ser muy respetuosos de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y se mantiene la coordinación", dijo Sheinbaum sobre el contexto actual de la relación.

La mandataria recordó, sin embargo, que una reunión prevista entre su antecesor y mentor político, Andrés Manuel López Obrador, y el embajador estadounidense Ken Salazar se había suspendido porque México no fue informado de la operación que llevó al arresto del jefe del narcotráfico Ismael "El Mayo" Zambada en Estados Unidos.

"Nunca se consultó al gobierno de México, se coordinó, sino que fue una acción que todavía hasta ahora no tenemos toda la información de cómo ocurrió esa detención", señaló sobre la captura de Zambada, posible tras un vuelo clandestino en avioneta desde México.

Consultada por una periodista respecto a si el combate al fentanilo, una droga que mata anualmente a decenas de miles de estadounidenses, fue incluido en su plan de seguridad presentado el martes, dijo que su Gobierno sigue trabajando en la incautación del narcótico y coordinando con Estados Unidos para evitar su circulación. (Reporte de Raúl Cortés Fernández. Editado por Javier Leira)

