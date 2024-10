sheinbaum descarta reunirse pronto con biden

(Añade contexto, citas en párrafos 2, 3)

Ciudad de méxico, 9 oct (reuters) - la presidenta de méxico, claudia sheinbaum, descartó el miércoles que vaya a reunirse pronto con joe biden, como había anunciado la semana pasada su homólogo de estados unidos.

Sheinbaum y Biden sostuvieron el viernes su primer contacto desde que la mandataria asumió el cargo esta semana, a través de una llamada en la que abordaron temas de cooperación bilateral en materia económica, cultural y comercial.

"No tengo pensado reunirnos pronto, en la llamada no se planteó en particular, sino más bien la reunión del embajador con el canciller, que se van a reunir esta semana en la cancillería", dijo la mandataria.

Reporte de Raúl Cortés Fernández

