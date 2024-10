Si las urnas acaban de cerrar, ¿cómo puede la AP declarar ya un ganador?

WASHINGTON (AP) — El control de la Casa Blanca y del Senado y la Cámara de Representantes, estrechamente divididos, puede estar en juego el 5 de noviembre, pero no espere que la noche de las elecciones todo sea tensión y emoción desbordante. Es posible que se declaren algunos ganadores antes de que se haya contabilizado un solo voto, justo cuando cierren las urnas en ciertos estados.

Aunque determinar un ganador antes de que se haya contado ningún voto puede parecer contrario a la lógica, las declaraciones a la hora del cierre de las urnas han sido una parte rutinaria de las noches electorales durante décadas, a pesar de que las contiendas competitivas y muy reñidas —que pueden tardar horas, días o incluso semanas en decidirse— tienden a ser las más memorables y a atraer la mayor atención.

The Associated Press considera múltiples factores y analiza los datos disponibles antes de determinar si se puede declarar un vencedor cuando cierran las urnas en un estado determinado. Pero la AP nunca declarará el resultado de una contienda competitiva antes de que se cuenten suficientes votos para dejar en claro quién es el ganador.

Muchas de las contiendas que se anuncian justo cuando cierran las urnas son elecciones sin oposición en las que sólo aparece un candidato en la boleta y, por lo tanto, es el único posible ganador de esa contienda. Los votantes de algunas partes del país viven en distritos con múltiples representantes para cargos como la legislatura estatal, donde se elige a más de un candidato en un distrito. En esos distritos, una contienda sin oposición es aquella en la que el número de candidatos en la papeleta es igual o menor que el número de escaños disponibles en ese distrito.

En las elecciones generales de 2024, la AP declarará ganadores en casi 2.000 contiendas sin oposición, en comparación con unas 4.500 contiendas con oposición.

A veces es posible declarar ganadores al cierre de las urnas en contiendas no competitivas con múltiples candidatos en áreas donde un partido político tiene un historial establecido de victorias disparejas. En estos casos, la AP analizará múltiples fuentes de datos disponibles, incluidos los resultados de AP VoteCast —una encuesta nacional de votantes y no votantes que es una instantánea detallada del electorado estadounidense— que determina quién votó, cómo votó y por qué, para confirmar el resultado.

La AP no declarará un ganador cuando cierren las urnas si los resultados de AP VoteCast indican una desviación de las tendencias políticas y el historial de votación desde hace mucho tiempo del estado. Los resultados de AP VoteCast estarán disponibles para los 50 estados, aunque solo un pequeño número se considerará como un anuncio potencial al cierre de urnas. No hay una encuesta de AP VoteCast en el Distrito de Columbia, por lo que no se declarará un ganador allí cuando cierren las urnas, a pesar de que la capital de la nación tiene una larga historia de victorias abrumadoras para los candidatos demócratas.

Un puñado de estados y distritos tienen múltiples horas de cierre de urnas porque están en más de una zona horaria. En estos casos, la AP no declarará un vencedor antes de la hora de cierre final de las urnas en ese estado o distrito. Florida, Texas y algunos otros comienzan a publicar los resultados de las votaciones de la mayoría del estado poco después de que cierran las urnas en la zona horaria más temprana. Los votos que ya se hayan contabilizado en las zonas horarias más tempranas también se considerarán para determinar si se puede declarar un ganador en el momento en que se cierren las últimas urnas.

Otros datos electorales que la AP tiene en cuenta incluyen el historial de voto de un área en elecciones recientes, las estadísticas de registro de votantes y las encuestas previas al día de las elecciones.

Cuando los puntos de datos mencionados confirman el resultado esperado en un estado en el que cualquiera de los dos partidos principales tiene un historial de dominar las elecciones, la AP puede declarar la contienda tan pronto como finalice la votación.

