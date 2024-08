Sifan Hassan despide el atletismo con triunfo memorable en maratón

En un final emocionante y memorable para clausurar el atletismo de los Juegos de París, la neerlandesa Sifan Hassan se colgó el oro olímpico de maratón, este domingo, después de haber obtenido bronces en el estadio en los 5.000 y los 10.000 metros.

Hassan acabó la mítica distancia de 42,195 km con un tiempo de 2 horas, 22 minutos y 55 segundos, estableciendo un nuevo récord olímpico, y relegando a la plata a la etíope Tigst Assefa (2h22:58) y al bronce a la keniana Hellen Obiri (2h23:10).

La atleta neerlandesa nacida hace 31 años en Etiopía puso así un broche de oro a su actuación olímpica, en la que sorprendió decidiendo participar en las tres pruebas de mayor distancia.

Tuvo además el mérito de participar en el maratón este domingo a primera hora después de una final de 10.000 metros que acabó en la noche del viernes, por lo que el tiempo de recuperación que tenía era muy reducido, de apenas 35 horas.

En París-2024, entre series y carreras, Hassan ha corrido 62,195 kilómetros a alta intensidad y el maratón de estos Juegos Olímpicos era especialmente exigente, con subidas y bajadas, en un perfil menos llano de lo habitual.

"No ha sido fácil. Hacía mucho calor, pero me sentía bien. Nunca me he autopresionado tanto para llegar a la meta como he hecho hoy", explicó.

- Sexta medalla olímpica -

Hassan ganó el maratón de Londres en 2023, en su debut en la distancia, y se impuso también el año pasado en Chicago, con un crono de 2h13.44, el segundo mejor de la historia.

"Estaba muy feliz en el maratón de Londres, pero hoy estoy todavía más feliz. ¡No me puedo creer que sea campeona olímpica de maratón!", festejó.

Hassan no pudo emular el triplete de oros olímpicos que el checo Emil Zatopek logró en Helsinki-1952, pero su actuación resulta igualmente digna de entrar en la historia del atletismo.

En los Juegos de Tokio, hace tres años, también había conseguido subir al podio olímpico en tres pruebas, en aquel caso con oros en 5.000 y 10.000 metros, y un bronce en 1.500 metros.

La emoción acompañó su éxito en el maratón olímpico de este domingo, donde a cinco kilómetros de la meta todavía había cinco candidatas en el grupo de cabeza.

En el último kilómetro, Hassan y Assefa terminaron destacándose y la victoria se decidió entre ambas, con éxito de la primera en la explanada de los Inválidos, en un precioso esprint final.

- Jepchirchir, descolgada -

La plusmarquista mundial y defensora del título olímpico, la keniana Peres Jepchirchir, apenas pudo ser decimoquinta (2h26:51).

La primera española de la prueba fue Majida Maayouf, decimoséptima con un tiempo de 2h28:35.

Entre las representes latinoamericanas la mejor situada fue la peruana Thalía Valdivia, que fue decimoctava (2h29:01).

El recorrido elegido brindó de nuevo imágenes de postal de algunos monumentos emblemáticos de la capital francesa, saliendo de París para poner rumbo hacia el Palacio de Versalles y regresar luego a la capital para terminar frente a los Inválidos, con la Torre Eiffel en las cercanías.

Con el maratón femenino, celebrado el último día en vez del masculino, como era tradición hasta ahora, el atletismo se despide de estos Juegos Olímpicos y comienza a penar ya en el ciclo que le conducirá a Los Ángeles-2028.

es-vg-lp/dr/mcd

AFP