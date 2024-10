Simeone: el atleti puede sacar algo positivo de la humillante derrota ante el benfica

LISBOA, 2 oct (Reuters) - El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, se mostró decidido a mirar el lado positivo pese a la goleada encajada el miércoles ante el Benfica (4-0) en la Liga de Campeones y aseguró que no les faltaron ganas, sino que simplemente se vieron superados.

"Un partido duro, no pudimos hacer el partido que queríamos, ellos aprovecharon todos nuestros errores (...) Tuvieron una contundencia muy buena. Fue muy buen partido del Benfica, nosotros no pudimos jugar el partido que queríamos jugar y nos llevamos una derrota merecida", dijo Simeone a Movistar Plus.

"Todo esto nos sirve para seguir mejorando, veníamos haciendo las cosas muy bien y hoy tocó el partido negativo, tocó el partido malo y lo bueno de esto (es) a ver cómo nos reponemos de cara al domingo". El Atlético, que se gastó un dineral en el mercado de fichajes de verano con fichajes de relumbrón como Julián Álvarez y Conor Gallagher, acabó el partido sin disparos a puerta. El Benfica podría haber ganado fácilmente por un margen mayor de no ser por una serie de paradas del guardameta del Atlético, Jan Oblak, a lo largo del partido.

(Reporte de Fernando Kallas; Edición de Toby Davis; editado en español por Tomás Cobos)

