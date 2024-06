Simon cowell busca la próxima "boy band" británica, de nuevo

Por Marie-Louise Gumuchian

LONDRES, 26 jun (Reuters) - Catorce años después de presentar a One Direction en "The X Factor", el magnate de la música y celebridad de la televisión Simon Cowell busca la próxima gran "boy band" del Reino Unido, con un proyecto nuevo y distinto de los concursos de talentos por los que es conocido.

Cowell organizará audiciones para jóvenes de entre 16 y 18 años en Liverpool, Dublín y Londres durante el verano boreal, en un intento de formar megaestrellas a niveles nunca vistos en Gran Bretaña desde los superventas One Direction, que alcanzaron la fama en su concurso televisivo de canto "The X Factor" antes de separarse tras varios años.

"Extrañamente, desde One Direction no ha habido ninguna banda británica de éxito, y no entiendo por qué", dijo Cowell a Reuters en una entrevista.

"Como punto de entrada en el negocio de la música, es de lejos la mejor ruta. Diana Ross se convirtió en Diana Ross porque estaba en The Supremes; Beyonce se convirtió en Beyonce porque estaba en Destiny's Child".

A diferencia de "The X Factor", no habrá programas televisados semanales ni votaciones, sino una posible serie documental.

"Como espectador, me parecería más interesante, sobre todo si yo fuera un artista, me gustaría mucho ver por qué se elige a la gente y cuál es el proceso por el que pasas", dijo Cowell.

"En mi opinión, eso nunca se ha mostrado realmente, desde luego desde que hago estos programas (...) se ve una parte. No creo que se vea realmente la parte interesante (...) los altibajos. Y créeme, hay muchos bajos".

"The X Factor" se emitió por última vez en Gran Bretaña en 2018. Una vez enormemente popular, su audiencia cayó con los años.

En los últimos años, grupos de K-pop como BTS se han convertido en fenómenos de éxito que cuentan con seguidores en todo el mundo.

"El K-pop llenó un vacío", dijo Cowell. "Así que cuando veo a BTS llenando el estadio de Wembley, dices, bueno, entonces claro que sigue habiendo mercado para bandas, posiblemente más grande que nunca". (Reporte de Marie-Louise Gumuchian Edición en español de Javier López de Lérida)

