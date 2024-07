Somos refugiados orgullosos pero también atletas con sueños olímpicos, dicen abanderados del equipo

Por Karolos Grohmann

PARÍS, 23 jul (Reuters) - Los miembros del equipo olímpico de refugiados harán oír su voz en todo el mundo durante los Juegos de París para sensibilizar a la opinión pública sobre los millones de desplazados, pero son igual de ambiciosos en la búsqueda de medallas, dijeron el martes sus abanderados.

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha reunido el equipo de refugiados más grande hasta la fecha para los Juegos que comienzan el viernes, con 37 atletas.

Deportistas procedentes de países como Siria, Sudán, Camerún, Etiopía, Irán y Afganistán competirán en 12 deportes en París, lo que supone la tercera vez que se forma un equipo de este tipo para unos Juegos Olímpicos de verano.

"El mero hecho de que se mencione nuestro nombre, 'equipo olímpico de refugiados', hará que los refugiados de todo el mundo nos reconozcan", dijo a Reuters la boxeadora camerunesa Cindy Ngamba, actualmente afincada en Gran Bretaña. "Nos ven como un equipo, nos ven como atletas, como luchadores, atletas que forman parte de una familia".

"No tenemos miedo, no nos avergonzamos y estamos orgullosos de ser refugiados. Sabemos que no estamos con ellos, pero podemos sentir la energía", agregó.

El COI presentó su primer equipo de refugiados para los Juegos de Río 2016, compuesto de 10 atletas, para concienciar a la opinión pública sobre el problema, mientras cientos de miles de personas llegaban a Europa desde Oriente Medio y otros lugares huyendo de los conflictos y la pobreza.

El equipo que compitió en los Juegos de Tokio, celebrados en 2021 debido a la pandemia del COVID-19, ya era casi tres veces mayor que el de Río, con 29 atletas. Pero el equipo de París es el más numeroso y, además, tiene su propio emblema.

"Antes competíamos individualmente, o dos o tres de nosotros. Ahora somos un gran grupo, una familia que sale a representar al equipo de refugiados. Llevaremos la cabeza bien alta y estaremos orgullosos del equipo del que formamos parte", dijo Ngamba.

"Demuestra que no somos sólo refugiados, somos atletas. (La gente) nos ve como refugiados, pero olvida que somos atletas con los mismos objetivos que los demás países aquí representados. Podemos conseguir lo mismo, ganar lo mismo, tener el mismo empuje, el mismo hambre y la misma energía", remarcó. (Reporte de Karolos Grohmann. Editado en español por Javier Leira)

Reuters