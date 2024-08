"Somos un deporte amateur en nuestro país, eso hace mucho la diferencia", explica Albertario

Agustina Albertario, jugadora de la selección argentina de hockey sobre césped, en zona mixta tras perder 3-0 ante Países Bajos en semifinales de los Juegos Olímpicos de París-2024:

"Sinceramente no estoy triste, obviamente tenemos muchas cosas por mejorar y cuando capaz te superan así uno no tiene lugar para estar triste sino para sentarse a revisar todas las cosas que hay que mejorar. Uno no quiere perder nunca, menos contra el mismo rival, pero todavía esto no termina, podemos pelear por una medalla y no es lo mismo volver con las manos vacías que volver con una medalla olímpica, que no se consigue todos los días".

"Creo que la diferencia es que ellas son profesionales y nosotros somos un deporte amateur en nuestro país y eso hace mucho la diferencia, pero la verdad estoy muy contenta con el equipo. No importa si son mejores o no, nosotras siempre vamos a ir a por más y vamos a ir a por un tercer puesto, que es mucho".

Fernando Ferrara, seleccionador de Argentina:

"Arrancamos al principio bien, estábamos poniéndolas incómodas, en cuanto nos encontramos con el primer gol, con algunas distracciones, el partido ahí se hace mucho más difícil. Costó soltar y eso y en el último cuarto es donde más situaciones generamos y más agresivas estuvimos".

"Países Bajos tiene una historia de 20 años a nivel de selección, de jugadoras, conceptualmente, tienen la mejor liga del mundo, diferencias hay un montón, nosotras la peleamos desde abajo y tratamos de hacer el papel mejor posible para hacerles la vida difícil".

Valentina Raposo, jugadora de Las Leonas:

"Es durísimo, duele muchísimo, ahora no puedo hacer un análisis del partido, va a servir como aprendizaje, ahora levantar cabeza e ir a por la medalla de bronce".

"Países Bajos son muy buenas pero hoy en día hay países que están creciendo mucho, como Bélgica, es deporte también, sí pueden perder".

Iga/ma

AFP