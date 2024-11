Sorprendente inicio de temporada de los Cavaliers tiene a una estrella inesperada: Ty Jerome

CLEVELAND (AP) — Mientras los Cavaliers afianzaban a 10-0 su foja en ca y apuntalaban el histórico inicio de la franquicia a un impresionante 17-1, una voz solitaria retumbó desde las gradas, haciéndose escuchar en todo el nivel inferior del Rocket Mortgage Fieldhouse.

”¡M-V-P! ¡M-V-P!” cantaba el aficionado.

En la cancha, Donovan Mitchell se dio cuenta. Sin embargo, no estaba dirigido al cinco veces “All-Star”, sino a un compañero que lanzaba tiros libres.

Más tarde, Ty Jerome quería pruebas de que había ocurrido.

”¿Lo grabaste en video?”, preguntó el base suplente.

El inesperado comienzo de Cleveland ha producido una inesperada estrella

Después de perderse todos menos dos juegos la temporada pasada debido a una grave lesión de tobillo que requirió cirugía, Jerome no solo se ha convertido en una pieza esencial para el entrenador Kenny Atkinson, en su primer año, sino que es emblemático del madrugador éxito del equipo.

Nadie esperaba el rendimiento del jugador de 27 años, ya en su cuarto equipo de la NBA.

“Está encendido”, dijo Atkinson sobre Jerome. “Es fenomenal”.

Aunque se ha destacado desde el inicio de esta temporada, Jerome ha llevado su juego a otro nivel la semana pasada.

Una noche después de que los Cavs perdieran en Boston tras 15 victorias consecutivas, Jerome embocó siete triples, dos de ellos al mejor estilo de Steph Curry justo dentro del logo de medio campo, en la primera mitad y terminó con un tope personal de 29 puntos en una victoria sobre Nueva Orleans.

El domingo, igualó a Mitchell, su amigo de toda la vida y compañero de equipo en la infancia en Nueva York, con 26 puntos y seis asistencias en un triunfo ante Toronto.

Esa actuación provocó el canto de MVP del aficionado que una vez reservó el saludo algo sarcástico para Cedi Osman, popular suplente de los Cavs.

Jerome ha sido una maravilla desde el inicio del campo de entrenamiento, captando la atención de Atkinson.

“Desde el momento en que entró en nuestro gimnasio”, dijo Atkinson cuando se le preguntó cuándo se dio cuenta que Jerome iba a aportar esta temporada. “Ha sido fenomenal todos los días".

Lo mismo podría decirse de los Cavs, cuyo arranque con Atkinson ha sido una de las notas sobresalientes de la temporada. Atkinson, un locuaz entrenador de 57 años y oriundo de Long Island, ha convertido a Cleveland en una máquina ofensiva.

Los Cavs lideran la liga en prácticamente todas las categorías estadísticas: puntos, porcentaje de tiros de campo, porcentaje de triples, diferencia de puntos y calificación ofensiva. Es un sistema basado en el ritmo, el movimiento del balón y los fundamentos, y es difícil de defender.

“Hay caos, pero con instrucciones claras”, dijo Atkinson.

Atkinson está exprimiendo lo mejor del núcleo de cuatro figuras de Cleveland: Mitchell, Darius Garland, Evan Mobley y Jarrett Allen. También ha sabido sacarle provecho a su banca, algo con lo que su predecesor, J.B. Bickerstaff, padeció.

Jerome, quien jugó con el campeón nacional Virginia en 2019, le da a Atkinson un jugador con habilidades múltiples y capaz de hacerse sentir en ambos extremos de la cancha. Ha salido del banquillo para proporcionar puntos o una asistencia clave, y Atkinson lo emplea defensivamente para estorbar a los bases.

“Es difícil sacarlo del juego”, dijo Atkinson. “Está en todas las conversaciones todo el tiempo. ‘¿Necesitamos a Ty ahí?’ Está jugando fenomenalmente”.

Mitchell no está sorprendido. Él tiene una larga historia con Jerome, jugando con él en un equipo juvenil de Riverside (NY) Hawks entrenado por el padre de Jerome.

“Su padre nos regañaba cuando teníamos 8 años”, dijo Mitchell con una sonrisa. “Siempre digo que no me gusta el refuerzo positivo... Que te regañen a las 9 de la mañana definitivamente es algo que no olvidas”.

Mitchell también encuentra gracioso que el regreso de Jerome esté recibiendo tanta atención.

“Todos ustedes dicen eso como si hubiera muerto y vuelto a la vida”, dijo Mitchell. “Para que él vuelva, no solo sea un jugador sólido, sino dominante, sea un jugador especial para nosotros, nos da vida. Simplemente ha hecho tanto por nosotros noche tras noche, y no tengo dudas de que seguirá así”.

