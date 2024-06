Sovecon rebaja de nuevo su previsión de cosecha de trigo ruso para 2024 a 80,7 millones de toneladas

MOSCÚ, 5 jun (Reuters) - La consultora agrícola Sovecon redujo el miércoles su previsión para la cosecha de trigo de este año a 80,7 millones de toneladas métricas (mtm) en Rusia desde su anterior previsión de 82,1 millones, en otra rebaja relacionada con el clima.

"Esta revisión a la baja se debe principalmente al deterioro de las condiciones de los cultivos y a la reducción del potencial de rendimiento tras el clima caluroso y seco que siguió a las heladas de mayo", declaró Sovecon.

Rusia es el mayor exportador mundial de trigo. En marzo, Sovecon proyectó una cosecha de trigo de 94 millones de toneladas, y ahora la consultora señaló la posibilidad de nuevos recortes en sus previsiones.

"No es seguro que las estimaciones actuales reflejen todas las anomalías meteorológicas", declaró Andrey Sizov, director de Sovecon. "Con las actuales condiciones de calor y sequía en las regiones de trigo de invierno y el exceso de lluvias en Siberia, no estamos seguros de que no bajemos de 80 mtm".

El viceprimer ministro Dmitry Patrushev dijo el 31 de mayo que las exportaciones de granos caerían a 60 millones de toneladas en la temporada 2024/25, que comienza el 1 de julio, desde los 70 millones de toneladas de la actual temporada, por una cosecha menor de lo esperado tras una ola de frío en algunas regiones.

El ministro de Agricultura ruso ha declarado que el país podría declarar la emergencia a nivel nacional a finales de esta semana debido a los daños causados por las heladas de mayo. Varias regiones ya han declarado emergencias locales debido a las heladas, que han afectado a cultivos que van desde cereales hasta manzanas.

Según Sovecon, el lento avance de la siembra en Siberia, el mayor productor de trigo de primavera, también ha suscitado preocupación.

A finales de mayo, la región sólo había plantado 3,7 millones de hectáreas, frente a una media de 5,2 millones. Como consecuencia, Sovecon ha ajustado la estimación de la superficie previa a la cosecha de 5,54 a 5,45 millones de hectáreas.

"Esta estimación podría reducirse aún más, ya que se espera que la región experimente precipitaciones por encima de lo normal en las próximas dos semanas, mientras que la ventana de siembra se está cerrando", dijo la consultora. (Reporte de Reuters, escrito por Mark Trevelyan. Editado en español por Javier Leira)

Reuters