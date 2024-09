"Soy un violador", como los coacusados "en esta sala", afirma Dominique Pelicot en su juicio en Francia

En su primera declaración ante el tribunal que lo juzga en Francia, Dominique Pelicot, acusado de drogar a su mujer para que la violaran decenas de desconocidos, reconoció ser "un violador", y afirmó que Gisèle Pelicot "no merecía" el infierno sufrido durante diez años.

"Soy un violador, como todos los que están en esta sala. Lo sabían todos, no pueden decir lo contrario", afirmó Dominique Pelicot, refiriéndose a los 50 coacusados del proceso. El principal acusado, de 71 años, añadió que su ex mujer Gisèle Pelicot "no merecía eso".

