Spalletti atribuye su derrota ante España a la "falta de frescura física"

El seleccionador italiano, Luciano Spalletti, atribuyó este jueves la derrota (1-0) de Italia ante España a la "falta de frescura física" de sus jugadores.

"Lo que hizo la diferencia fue nuestra falta de frescura física", dijo el seleccionador italiano durante la rueda de prensa posterior al partido.

"Tendría que haber dado más descanso a mis jugadores (tras la victoria de Italia 2-1 ante Albania). Solo les dimos un día y medio a partir de los distintos datos que disponíamos. La diferencia fue clara y nos crearon demasiados problemas", reconoció Spalletti.

"Si no tienes el mismo nivel (físico) que tu adversario, no puedes competir en todos los ámbitos. Ante un rival con esta calidad técnica, si no respondes físicamente, haces demasiados errores, pierdes demasiados balones fáciles", añadió.

Italia, vigente campeona de la Eurocopa, se vio claramente superada por España y pudo consolarse con haber evitado una goleada en el Arena AufSchalke en Gelsenkirchen (oeste de Alemania).

Tras este partido, España lidera el grupo B con seis puntos, mientras que Italia queda segunda con tres, seguida por Croacia y Albania, ambas con uno.

