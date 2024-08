Star of the Seas, el hermano del barco más grande de la historia, zarpará en agosto de 2025 desde Florida

El crucero Star of the Seas de Royal Caribbean International, el barco más grande de la clase Icon junto al Icon of the Seas, comenzará a navegar en agosto de 2025 desde Puerto Cañaveral (Florida, Estados Unidos) con las experiencias características de este tipo de buques, según un comunicado.

Así, este barco contará, además de las novedades de su precesor, con nuevas opciones como el restaurante Lincoln Park Supper Club, una experiencia gastronómica inspirada en el Chicago de la década de 1930.

Además, en la cubierta se incluirán seis toboganes acuáticos, seis piscinas, el vecindario llamado Surfside, diseñado para familias jóvenes, y la que será una de las dos únicas piscinas infinitas suspendidas en alta mar, The Hideaway, solo para adultos.

"Star of the Seas es el atrevido segundo acto de esta emocionante nueva era de vacaciones que se presentó por primera vez con Icon of the Seas y está colocando las mejores vacaciones del mundo en otro destino turístico de primer nivel", ha destacado el presidente y consejero delegado, Royal Caribbean International, Michael Bayley.

Las reservas anticipadas para los viajes de siete noches en el Star of the Seas ya se pueden efectuar en la página web correspondiente de Royal Caribbean.

Europa Press