Starmer visita washington para hablar con biden sobre el uso de misiles en ucrania

LONDRES, 13 sep (Reuters) - El primer ministro británico, Keir Starmer, se reunirá el viernes con el presidente estadounidense, Joe Biden, para tratar los próximos pasos en el apoyo a Ucrania, centrándose en si se debe permitir el uso de misiles occidentales para alcanzar objetivos en Rusia.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lleva meses suplicando a sus aliados que permitan a Ucrania disparar misiles occidentales, incluidos los ATACMS estadounidenses de largo alcance y los Storm Shadows británicos, en las profundidades de Rusia para limitar la capacidad de Moscú de lanzar ataques.

The New York Times informó, citando a autoridades europeas, de que Estados Unidos parece dispuesto a aprobar el uso por parte de Ucrania de misiles de largo alcance contra objetivos en Rusia con la condición de que las armas no sean las proporcionadas por Estados Unidos.

El presidente Vladimir Putin dijo el jueves que Occidente se enfrentaría directamente a Rusia si permitía a Ucrania atacar territorio ruso con misiles de largo alcance de fabricación occidental, una medida que, según él, alteraría la naturaleza y el alcance del conflicto.

La atención se centra ahora en las conversaciones en Washington tras un viaje conjunto de investigación a Kiev esta semana del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y el ministro de Asuntos Exteriores británico, David Lammy, durante el cual ambos aliados ofrecieron un nuevo apoyo a Ucrania, pero ningún compromiso sobre el uso de misiles.

El miércoles, Lammy sugirió que las conversaciones podrían prolongarse más allá del viernes, lo que atenuó las expectativas de un anuncio sólido tras la visita de Starmer a Washington.

En unas declaraciones realizadas de camino a Washington, recogidas por los medios británicos que viajaban con él, Starmer dijo:

"Por supuesto, hablaremos de muchas cosas en la ronda, pero no se trata de una especie de serie de decisiones individuales a las que queremos llegar. Se trata de asegurarnos de que todas las decisiones que tomamos están dentro del contexto estratégico". (Información de William James; edición de Philippa Fletcher; editado en español por Mireia Merino)

Reuters