Steve bannon, aliado de trump, llega a prisión tras ser condenado por desacato

Por Sarah N. Lynch

WASHINGTON, 1 jul (Reuters) - Steve Bannon, un influyente aliado de Donald Trump, llegó el lunes a prisión para cumplir una sentencia de cuatro meses después de ser declarado culpable de desafiar una citación del Congreso por parte del comité que investigó el ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

Bannon llegó a una prisión federal de baja seguridad en Danbury, Connecticut, y habló con periodistas y un grupo de simpatizantes que lo vitoreaban. Se autodenominó "preso político".

"Estoy orgulloso de ir a prisión hoy", dijo Bannon. "No sólo no me arrepiento, sino que estoy orgulloso de lo que hice".

Trump es el candidato republicano que desafía al presidente demócrata Joe Biden en las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre.

La sentencia podría mantener a Bannon encarcelado casi hasta el día de las elecciones. Los reclusos de una prisión federal no tienen acceso a Internet ni a las redes sociales, lo que dificulta que Bannon se comunique con los fanáticos de su podcast "War Room".

Bannon perdió el viernes un último intento por mantenerse fuera de prisión cuando la Corte Suprema rechazó su solicitud de retrasar su sentencia mientras agota el proceso de apelación para su condena.

Fue condenado a cuatro meses tras ser declarado culpable en 2022 de dos delitos menores de desacato al Congreso, acusado tras negarse a entregar documentos o testificar ante un comité de la Cámara de Representantes.

El comité, liderado por los demócratas, investigaba los disturbios en el Capitolio perpetrados por partidarios de Trump que habían tratado de impedir que el Congreso certificara la victoria de Biden en las elecciones de 2020.

Bannon fue un asesor clave de la campaña presidencial de Trump en 2016, luego se desempeñó como su principal estratega en la Casa Blanca durante 2017 antes de una disputa entre ellos que luego se arregló. También ha desempeñado un papel fundamental en los medios de comunicación de derecha.

Bannon no será el primer exalto funcionario de la Casa Blanca de Trump en ir a prisión por negarse a cooperar con el comité. Peter Navarro, exasesor comercial de Trump, ingresó en prisión en marzo tras recibir una sentencia de cuatro meses. La Corte Suprema rechazó la solicitud de Navarro de permanecer en libertad durante su apelación. (Reporte de Sarah N. Lynch; Editado en español por Natalia Ramos)

Reuters