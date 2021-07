Subastan una copia sellada de Super Mario 64 por más de 1,5 millones de dólares

Una copia sellada del videojuego Super Mario 64, para la consola Nintendo 64, se ha vendido en una subasta por un precio de más de 1,5 millones de dólares, superando el récord de la cantidad más alta pagada por un videojuego.

Super Mario 64, lanzado en junio de 1996, es un videojuego de plataformas de mundo abierto para la videoconsola Nintendo 64 desarrollado por Nintendo, que se destacó por ser el primero de la saga en gráficos en 3D y fue uno de los más vendidos para su consola.

Cuando se han cumplido 25 años de su lanzamiento, la casa de subastas Heritage Auctions ha vendido el domingo una copia sellada del videojuego clásico de Nintendo, con una puja final que ha alcanzado los 1.560.000 dólares.

Con esta cifra, ha logrado hacerse con el récord del mayor importe pagado por un videojuego de coleccionista, superando así a una copia de The Legend of Zelda que se vendió por 870.000 dólares el pasado viernes, como recoge The Verge.

Europa Press