Sunak afirma estar dolido y enfadado por insulto racista de voluntario del partido reform uk

Por Alistair Smout y Andrew MacAskill

STOCKTON-ON-TEES, Inglaterra, 28 jun (Reuters) - El primer ministro británico, Rishi Sunak, dijo el viernes que estaba dolido y enfadado después de que un simpatizante del partido derechista Reform UK, de Nigel Farage, fue grabado profiriendo un insulto racial en su contra.

Sunak respondió así a los comentarios emitidos por Channel 4 News, en los que un hombre llamado Andrew Parker llamó a Sunak "puto paki", un insulto racista para las personas de ascendencia surasiática.

Sunak, que actualmente hace campaña para las elecciones nacionales del 4 de julio, que su Partido Conservador se encamina a perder tras 14 años en el poder, nació en la ciudad portuaria de Southampton, en el sur de Inglaterra, de padres hindúes de ascendencia india punyabí.

"Mis dos hijas tienen que ver y oír a la gente de Reform que hace campaña por Nigel Farage llamarme puto paki. Me duele y me enfada, y creo que él tiene algunas preguntas que responder", dijo Sunak a los medios. "No repito esas palabras a la ligera, lo hago de forma deliberada porque esto es demasiado importante como para no llamarlo claramente por lo que es", agregó.

Farage dijo el jueves, cuando los comentarios se emitieron por primera vez, que estaba consternado por el lenguaje utilizado. No obstante, el viernes sugirió, sin aportar pruebas, que Parker era un actor implicado en un "montaje total y absoluto" para socavar a Reform durante la campaña electoral.

"Parker actuó desde el momento en que entró en la oficina", dijo Farage a la BBC.

Channel 4 News dijo que sus reporteros no conocían a Parker antes de identificarlo como voluntario de Reform.

En el video, que fue filmado a escondidas, Parker dice: "Siempre he sido votante tory (conservador), pero lo que me molesta es ese puto paki que hemos metido. ¿Para qué sirve? Dímelo tú. Es un inútil. Un puto inútil". (Reporte adicional de Muvija M, Sarah Young y William James; escrito por Kate Holton; editado en español por Carlos Serrano)

Reuters