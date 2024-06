Sunak descarta dimitir y reafirma su "motivación" de cara a las generales británicas del 4 de julio

El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha descartado este lunes los rumores sobre su posible dimisión y ha reafirmado su "motivación" de cara a las generales del 4 de julio, en medio de una caída de su popularidad, más después de haber abandonado antes de tiempo los actos por el 80 aniversario del desembarco de Normandía.

"Por su puesto que no", ha respondido cuando se le ha preguntado si estos días había pasado por su cabeza la decisión de presentar su renuncia, remarcando que "hasta el último día de esta campaña" seguirá defendiendo las políticas de los conservadores para los siguientes años.

"Estoy muy motivado por la visión de país que estamos proponiendo. Esta campaña ni siquiera ha llegado a la mitad y estoy encontrando un enorme apoyo a las políticas que estamos poniendo sobre la mesa", ha destacado a su paso este lunes por la ciudad de Horsham, según ha informado 'The Guardian'.

Sunak ha asegurado que dichos rumores no son más que intentos por descartarle antes de que se celebren las elecciones. "La realidad es que no voy a dejar de ir, no voy a dejar de luchar por los votos de la gente, no voy a dejar de luchar por el futuro de nuestro país", ha enfatizado.

Después de varios días evitando preguntas sobre lo ocurrido el pasado día 6 en las costas del norte de Francia, Sunak, en la que ha sido su primera aparición ante los medios tras las disculpas de la semana pasada por este asunto, ha reiterado que "en absoluto" su idea era la de molestar o herir a nadie.

"Sólo espero que la gente pueda encontrar la forma de perdonarme" y "de ver las medidas que he tomado como primer ministro, tanto para apoyar a nuestras Fuerzas Armadas (...) como para tener un ministro que se ocupe de los asuntos de los veteranos (...) Éste es el mejor país del mundo para ser veterano", ha dicho.

Por otro lado, ha respondido a las críticas del líder de Reforma, el populista de extrema derecha Nigel Farage, quien le acusó de antipatriota por ausentarse de aquellos actos, afirmando que dichas insinuaciones no son buenas ni para la política británica ni para el país.

Asimismo, ha descartado negociar con Farage, como propuso su exministra del Interior, Suella Braverman, para quien los conservadores debería unir a las derechas. "No estoy realmente interesado (...) tengo muy claro lo que defiendo y las medidas dispuestas a tomar para ofrecer un mejor futuro a todos", ha zanjado.

Sunak ha estado de nuevo en el centro de las críticas después de que la semana pasada abandonara antes de tiempo los actos por el 80 aniversario del desembarco aliado en Normandía durante la II Guerra Mundial para asistir a una entrevista que había concedido a la cadena ITV.

A finales de mayo, Sunak convocó elecciones anticipadas después de la dura derrota de los conservadores en las elecciones locales de principios de ese mismo mes, en las que registró sus peores resultados de las últimas cuatro décadas frente a unos laboristas que les aventajan ampliamente en las encuestas.

Europa Press