Swiatek y gauff se citan en semifinales del abierto de francia para reeditar la final de 2022

Por Shrivathsa Sridhar

PARÍS, 4 jun (Reuters) - Iga Swiatek y Coco Gauff ganaron sus partidos el martes y se enfrentarán ahora en semifinales del Abierto de Francia, reeditando la final de 2022, en la que se impuso la tenista polaca.

Swiatek, actual defensora del título, dejó claro que es una firme aspirante a lograr su cuarto Roland Garros tras imponerse en 62 minutos de forma contundente por 6-0 y 6-2 a Marketa Vondrousova. La jugadora polaca de 23 años buscará ahora mejorar su récord global de 10-1 contra Gauff, tercera cabeza de serie.

"Hoy ha sido bastante sencillo. Estoy contenta de haber mantenido la concentración. A veces sentí que el partido era bastante intenso", dijo Swiatek tras alcanzar las semifinales de Roland Garros por cuarta vez en cinco años. "A veces bajaba un poco la intensidad. Quería jugar mi partido sin importarme lo que viniera de Marketa. Hoy sentí que estaba en la zona".

Swiatek empezó a disparar pronto en el duelo disputado en la pista Philippe Chatrier, logrando una rápida ventaja de 5-0 sobre la vigente campeona de Wimbledon, y cerró el set inicial cuando la checa, quinta cabeza de serie, lanzó un tiro largo.

Vondrousova reaccionó algo en la segunda manga después de un raro error de Swiatek y ganó un punto de quiebre en el siguiente juego, pero no pudo evitar que su implacable rival extendiera su racha ganadora en arcilla a 17 partidos.

Swiatek, campeona de Madrid y Roma, rompió el servicio de su rival para ponerse 3-1 por delante y ya no miró atrás, sellando la victoria cuando Vondrousova estrelló un tiro en la red.

"Contra Coco no será fácil. Le gusta mucho la tierra batida, sobre todo aquí. Me centraré en mí misma, me prepararé tácticamente y ya veremos", afirmó la tenista polaca tras confirmar su duelo de semifinales.

Gauff se impuso por 4-6, 6-2 y 6-3 a Ons Jabeur, que fue aclamada por el público tunecino presente en la pista Philippe-Chatrier al conquistar el primer set, aunque luego la estadounidense ganó confianza y se quedó con el segundo y el tercero para alcanzar las semifinales por segunda vez en su carrera.

"Es una rival dura, muy querida en el circuito, y el público lo ha notado. Sé que querían que ganara", comentó Gauff, vigente campeona del Abierto de Estados Unidos. "Sinceramente, cuando no está jugando, yo también la animo. Así que gracias por crear un buen ambiente. Me gusta jugar en ambientes así".

En el primer set, la pareja se enfrentó golpe a golpe, tanto en los peloteos desde la línea de fondo como en las subidas a la red. Sin embargo, en un juego de ocho minutos con 3-3, Jabeur logró por fin un punto de ruptura y la tunecina entró en una fase de esplendor con su saque, mientras Gauff no hallaba respuesta a sus certeros golpes ganadores y dejadas.

Animada por su público, la tunecina se puso pronto en ventaja por 5-3 y estuvo a punto de volver a romperle el saque a Gauff antes de sentenciar el set con un saque directo.

Sin embargo, la estadounidense mejoró el servicio en el segundo set, superando constantemente los 200 kilómetros por hora y aprovechando sus tres oportunidades de break para forzar el decisivo.

"Intenté ser más agresiva. Ella estuvo jugando muy bien todo el partido", dijo Gauff. "Me pegaba muchos golpes ganadores, algo a lo que no estoy acostumbrada contra nadie. Así que hoy sólo intenté ser agresiva hacia el final".

Gauff llevó ese ímpetu al tercer set y consolidó un break para ponerse 4-1 arriba, aprovechando varios errores no forzados de su rival y sellando la victoria con el saque cuando una volea de Jabeur se marchó fuera. (Editado en español por Carlos Serrano)

Reuters