T-Mobile corona a Inola High School como la ganadora de la competencia Friday Night 5G Lights

BELLEVUE, Washington--(BUSINESS WIRE)--dic. 3, 2024--

¡La espera terminó! El día de hoy, T-Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció a la gran campeona de la competencia Friday Night 5G Lights: Inola High School de Inola, Oklahoma. Después de varios meses de intensa competencia entre más de 1,700 high schools de todo el país y miles de votos de fans de todo el mundo para elegir a los 16 finalistas, esta pequeña comunidad logró la victoria y se llevó el premio mayor: ¡2 millones de dólares para transformar su campo de fútbol americano en un estadio de última generación!

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20241202014690/es/

T-Mobile announced the final champion of its Friday Night 5G Lights competition: Inola High School from Inola, Oklahoma. (Graphic: Business Wire)

Como patrocinador oficial de servicio móvil de la Southeastern Conference (SEC), T-Mobile celebrará la victoria de Inola High School en el partido de campeonato de la SEC el 7 de diciembre en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, donde los representantes de la escuela recibirán el trofeo ganador.

La victoria otorga un premio mayor con un valor de 2 millones de dólares que incluye una ayuda financiera de $100,000 para la escuela, una sala de pesas proporcionada por GronkFitness.com, un nuevo marcador con lo último en tecnología, una consulta con expertos en diseño de experiencias en estadios, un paquete de upgrades con tecnología de red 5G y además una épica celebración en el estacionamiento tipo tailgate party con música en vivo y un show de medio tiempo con drones equipados con tecnología 5G.

La presentación completa de las instalaciones renovadas se realizará en 2025 y mostrará las enormes mejoras que prometen una nueva era de excelencia para Inola High School y su comunidad.

“El orgullo de esta localidad y su espíritu comunitario han sido verdaderamente el pilar de esta competencia”, señala Jon Freier, presidente del grupo de mercados de consumo de T-Mobile. “Inola High School y todos los participantes nos demostraron lo que significan los partidos de los viernes por la noche: comunidad, pasión y resistencia. Nos entusiasma darle vida a esta inolvidable experiencia para las noches de partido con la tecnología 5G, sabiendo que inspirará y unirá a la gente de Inola como nunca antes”.

La coronación de la campeona

Inola, Oklahoma, conocida como la “capital mundial del heno”, tiene una población de 1,897 habitantes y 423 estudiantes en Inola High School, pero esta comunidad jugó a lo grande para conseguir la victoria de Friday Night 5G Lights. Además de conducir más de 100 millas hasta Oklahoma City para repartir folletos de campaña por su escuela, los estudiantes de Inola llamaron personalmente a todos los distritos escolares del estado ― más de 1,700 escuelas ― y enviaron emails a los más de 1,850 directores y más de 540 superintendentes de los 77 condados de Oklahoma. ¡Eso sí que es dedicación!

Como hogar de los Longhorns, hace mucho que Inola High School quería renovar su programa de fútbol americano que, según Deleea Meeker, coordinadora de estudios universitarios y carreras profesionales de Inola High School, requiere mucho trabajo, ya que el césped está estropeado, el sistema de sonido está roto, el marcador es anticuado y la sala de pesas multiuso tiene equipos de la década de los ochenta.

Con esta victoria, la escuela puede poner en marcha estas mejoras tan necesarias. Y no son solo las celebridades locales del equipo de fútbol, las porristas, los miembros de la banda y los fans disfrutarán estas instalaciones renovadas. Todos los estudiantes de Inola High School se beneficiarán: desde los equipos deportivos, que aprovecharán el nuevo equipo de pesas, hasta las clases de gimnasia que tendrán los entrenamientos más eficientes y completos.

“Ganar la competencia Friday Night 5G Lights es un sueño hecho realidad para nuestros estudiantes, nuestro equipo y toda nuestra comunidad”, comenta Meeker. “No hay palabras para agradecerle a T-Mobile por creer en el poder del espíritu de las comunidades y por traer estas renovaciones transformadoras a nuestra escuela”.

Rob “Gronk” Gronkowski, cuatro veces campeón del Super Bowl y embajador de Friday Night 5G Lights, expresó su emoción por la escuela.

“Es increíble ver el entusiasmo que irradia Inola y el sensacional impacto que esto tendrá en su comunidad”, expresa Gronkowski. “Ahora tendrán instalaciones que realmente reflejarán su pasión, su orgullo y su determinación. La energía de todas las escuelas que participaron en esta competencia ha sido extraordinaria y ya quiero ver cómo estas mejoras elevan el espíritu de la escuela y crean nuevas oportunidades para los estudiantes de Inola High School”.

El comienzo de algo más grande

La victoria de Inola High School es solo el comienzo. Gracias al increíble nivel de entusiasmo y el éxito de la competencia, T-Mobile anunció que Friday Night 5G Lights volverá en 2025 y en los próximos años para apoyar a más escuelas y comunidades de todo el país. Esta iniciativa supone otro paso importante en el compromiso continuo de T-Mobile de llevar la red 5G y una conectividad mejorada a las comunidades de todo el país.

“Ver el asombroso efecto que Friday Night 5G Lights ha tenido en las comunidades reafirma nuestro compromiso de invertir en los pueblos o ciudades pequeñas”, explica Freier. “Esto es solo el comienzo y tenemos muchas ganas de volver a traer este concurso el año que viene con aún más oportunidades para apoyar y transformar las experiencias de las high schools a lo largo del país”.

Ya puedes inscribirte por anticipado para el 2025 en FridayNight5GLights.com.

Impacto en la comunidad más allá del estadio

Al mejorar las instalaciones deportivas de las escuelas, Friday Night 5G Lights destaca la importancia de la conectividad en las comunidades. El compromiso continuo de T-Mobile con las áreas rurales del país, mediante iniciativas como este concurso, se alinea con la misión de la compañía de llevar el poder de la red 5G a cada rincón del país.

Desde el lanzamiento de su iniciativa 5G para todos en abril de 2021, T-Mobile ha ampliado significativamente su red 5G, que se ha convertido en la red 5G más grande y rápida del país. La compañía ha abierto alrededor de 600 tiendas en localidades y ha ampliado su red para cubrir más de 500,000 millas cuadradas de cobertura 5G en áreas rurales. Esta expansión llega ahora a más del 98% de las personas del país a lo largo de 2 millones de millas cuadradas.

T-Mobile también ofrece Internet 5G Residencial e Internet para empresas, con lo que brinda opciones de banda ancha confiables y económicas por todo el país. Además, con el programa de ayuda financiera local, T-Mobile ha invertido más de 14 millones de dólares en localidades, para apoyar diversos proyectos comunitarios y de infraestructura. Por otra parte, la iniciativa del Proyecto 10Millones de T-Mobile, con un valor de 10.7 billones de dólares, ha conectado a más de 6 millones de estudiantes, mejorando así su acceso a los recursos educativos.

Y ahora, el hecho de que Friday Night 5G Lights se convierta en una competencia anual no hace otra cosa que mejorar y reforzar el compromiso de T-Mobile con las comunidades.

Para conocer más sobre Friday Night 5G Lights, visita www.FridayNight5GLights.com.

Síguenos en @TMobileNews en X, anteriormente conocida como Twitter, para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

Acerca de T-Mobile

T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un-carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T-Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile, Metro by T-Mobile y Mint Mobile. Para más información, visita https://es.t-mobile.com

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20241202014690/es/

CONTACT: Contactos para prensa

Relaciones con los medios de T-Mobile US, Inc

MediaRelations@t-mobile.comContacto para relaciones con inversionistas

T-Mobile US, Inc.

Investor.Relations@t-mobile.com

https://investor.t-mobile.com

Keyword: washington oklahoma united states north america

Industry keyword: football consumer electronics technology carriers and services primary/secondary education philanthropy 5g sports hispanic telecommunications other philanthropy consumer internet mobile/wireless

SOURCE: T-Mobile US, Inc.

Copyright Business Wire 2024.

Pub: 12/03/2024 09:07 am/disc: 12/03/2024 09:07 am

http://www.businesswire.com/news/home/20241202014690/es

AP