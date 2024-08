T-Mobile enciende Friday Night Lights con una renovación de $2 millones para el estadio de fútbol americano de la high school de una pequeña localidad

BELLEVUE, Washington--(BUSINESS WIRE)--ago. 1, 2024--

En esta próxima temporada de fútbol americano, la competencia no se limitará únicamente al campo de juego. T-Mobile (NASDAQ: TMUS) transformará para siempre los viernes por la noche de una localidad merecedora —tal como lo ha hecho con el servicio móvil en áreas rurales— con un premio mayor que consiste en la renovación tecnológica de un estadio de fútbol americano llamada T-Mobile Friday Night 5G Lights. La competencia, que se inicia hoy, está abierta para las miles de high schools a lo largo del país que viven la emoción del fútbol americano en sus comunidades.

Con 'Friday Night 5G Lights' y la ayuda de Gronk, El Un-carrier celebra su histórico lanzamiento en las áreas rurales del país, ofreciendo una plataforma para que los pequeños pueblos del país demuestren su espíritu comunitario y compitan por una increíble renovación. Además del premio mayor de $2 millones, T-Mobile otorgará $25,000 a 16 high schools finalistas y $5,000 a 300 durante el período de participación en la competencia para apoyar los programas de fútbol americano en todo el país. (Graphic: Business Wire)

T-Mobile pondrá en marcha Friday Night 5G Lights para generar conciencia sobre las gigantes inversiones que la compañía ha hecho en las áreas rurales del país —casi 500,000 millas cuadradas de nueva cobertura 5G y cientos de tiendas nuevas— y al mismo tiempo celebrar el espíritu comunitario que hace tan especiales a los pueblos del país. Nada destaca tanto ese espíritu como el fútbol americano de las high schools.

"Crecí en West Texas así que conozco bien el concepto de Friday Night Lights. Siempre me ha encantado cómo esas brillantes luces de los estadios convocan a familias de todos los rincones de la comunidad los viernes en la noche para dar ánimo y apoyar a su querida high school", comenta Jon Freier, presidente del grupo de mercados de consumo de T-Mobile. "Por eso me entusiasma que ofrezcamos una plataforma para reconocer y destacar a los pueblos de todo el país".

Una de las comunidades que representa todo lo bueno de Friday Night Lights es Hickory, North Carolina, ubicada a una hora de Charlotte y orgullosa beneficiaria de la ayuda financiera de Hometown Grants de T-Mobile. Los Red Tornadoes, campeones defensores de la clasificación 3A de la NCHSAA, representan una larga tradición de fútbol americano en Hickory que incluye a "Los Intocables", los campeones estatales de 1964 que no solo permanecieron invictos, sino que tampoco permitieron que les anotaran ni un solo punto en toda la temporada.

Esta es la historia que inspiró a T-Mobile a contactar al cuatro veces campeón del Super Bowl Rob "Gronk" Gronkowski con el actual equipo de los Red Tornadoes para grabar un video y hablar sobre el fútbol americano que se juega en los pueblos. Tras cumplir la función de motivador del equipo y la comunidad local y practicar algunas jugadas, Gronk se reunió con el mariscal de campo de la Universidad de Alabama, Jalen Milroe, y el de la high school de Hickory, Brady Stober, para charlar sobre por qué es tan especial el fútbol americano en las high schools de los Estados Unidos.

"Todo lo que nos divide desaparece los viernes por la noche. El día del juego, todos somos un solo equipo y una comunidad con un objetivo común: darlo todo en el campo y sacar lo mejor de nosotros", explica Gronk. "¡Nos hacen falta muchos más viernes por la noche!".

Friday Night 5G Lights tiene por objetivo un extraordinario premio mayor de $2 millones para renovar el orgullo y la alegría de un pueblo: el estadio de fútbol americano de su high school. El premio mayor incluye una ayuda financiera en efectivo de $100,000, un nuevo marcador con lo último en tecnología, upgrades de la red 5G, una espectacular tailgate party para toda la comunidad, un show de medio tiempo con drones equipados con tecnología 5G y un regalo especial de Gronk: una renovada sala de pesas proporcionada por GronkFitness.com. Cada uno de los 16 finalistas recibirá una ayuda financiera en efectivo de $25,000 .

T-Mobile seleccionará a las 16 high school finalistas en función de varios factores: que cuenten una historia convincente sobre por qué necesitan la renovación tecnológica del premio mayor, el posible impacto que tendrá sobre el estadio de fútbol americano y cómo la comunidad ha demostrado el orgullo que sienten por su high school durante el período de solicitud a través de la participación en redes sociales. Básicamente, el premio se lo llevará la high school que más se destaque, que mejor exhiba con orgullo su espíritu comunitario y su pasión, y que logre que los miembros de la comunidad voten por su escuela en las redes sociales.

Friday Night 5G Lights se llevará a cabo durante la temporada de fútbol americano de las high schools, los finalistas se anunciarán a principios de octubre y el ganador se conocerá a principios de diciembre. Tras inscribirse en el concurso —consulta los detalles en http://www.fridaynight5glights.com — y durante el transcurso del período de participación, cada high school o comunidad tendrá oportunidades para demostrar qué la hace especial.

Por ejemplo, en una de esas semanas, T-Mobile ofrecerá un cojín gratis a través de T-Mobile Tuesdays (¡esas durísimas gradas de high school pueden ser insoportables!). Así que T-Mobile te dará uno de los mejores asientos en el estadio, solo por ser cliente de T-Mobile. ¿Será que una de estas innovadoras high schools subirá a sus redes sociales la foto de un partido con cientos de cojines sostenidos en alto celebrando una anotación? ¡O tal vez algo aún mejor!

"En T-Mobile nos encanta la competencia. Es justamente lo que traemos a las áreas rurales del país desde hace más de tres años, ofreciendo nuestro mejor y más amplio servicio móvil 5G, con extraordinarios beneficios para los clientes y todas las ventajas por las que es famoso El Un-carrier. Con Friday Night 5G Lights, ahora destacaremos estas increíbles comunidades para demostrarle al país por qué son tan especiales", agrega Freier.

Cómo compartir tu historia

Las posibilidades de participar en Friday Night 5G Lights están abiertas a las high schools de los pueblos de EE. UU. que tengan una población de 150,000 habitantes o menos. Para ingresar al juego, los representantes de las high schools (por ejemplo, administradores, maestros, entrenadores) pueden participar para tener la oportunidad de ganar una renovación con lo último en tecnología para el estadio de su high school. Simplemente tienen que contar su historia sobre por qué el estadio de fútbol americano de la high school de su comunidad se merece una renovación al estilo de El Un-carrier.

Una vez que se anuncien los 16 finalistas a principios de octubre, todas las personas del país podrán ayudar a elegir al ganador del premio mayor votando por su pueblo finalista favorito a través de Instagram.

La recepción de participaciones comienza hoy y termina el 20 de septiembre de 2024, así que ¡manos a la obra! ¡Que comience el juego!

Para participar y conocer el reglamento oficial, visita www.FridayNight5GLights.com

Más formas de ganar

Todas las high schools que participen en Friday Night 5G Lights automáticamente tendrán la oportunidad de ganar $5,000 en los sorteos semanales "$5K Fridays" de T-Mobile. Entre el 1. o de agosto y el 20 de septiembre, cada semana T-Mobile seleccionará al azar a 50 escuelas —300 en total— que ganarán $5,000. Las high schools, los estudiantes, los miembros de la asociación de padres y maestros (PTA) y toda la comunidad también pueden unirse a la diversión compartiendo el orgullo que sienten por su high school en Instagram para aumentar las probabilidades de ganar algo de efectivo extra para cubrir los gastos de equipos nuevos, ropa deportiva o transporte.

Ya sea una foto de estudiantes reunidos para animar a su equipo antes del partido o personalizando su propia tarjeta digital de T-Mobile, cualquiera puede representar a su comunidad y exhibir con orgullo el espíritu de su high school. No olvides etiquetar la cuenta oficial de Instagram de tu high school y @TMobile y usar los hashtags #Sweepstakes y #FN5GL para asegurar que se tengan en cuenta todas las participaciones. Recursos adicionales, como las tarjetas digitales de T-Mobile, están disponibles para descargar y compartir en https://www.fridaynight5glights.com/5kfridays

T-Mobile Tuesdays también entrará en la acción. Con el objetivo de transmitir la emoción de Friday Night 5G Lights, T-Mobile ofrecerá a los clientes de El Un-carrier accesorios indispensables y refrigerios gratis para el día del partido, como:

Aprovecha estas ofertas especiales y más de T-Mobile Tuesdays a través de la app T-Life.

Un compromiso con las comunidades del país

Friday Night 5G Lights es la forma más reciente en que T-Mobile demuestra su apoyo a las pequeñas comunidades. En abril de 2021, T-Mobile lanzó 5G para todos, un compromiso de ofrecer los servicios de telefonía móvil más avanzados en todo el país, y no solo en las grandes ciudades y sus periferias. El objetivo era introducir una competencia muy necesaria en áreas que por mucho tiempo habían sido dominadas por AT&T y Verizon.

Ahora, poco más de tres años después, esa visión se ha hecho realidad. Como la red 5G más grande y rápida del país, T-Mobile es, en este momento, la compañía de servicio móvil más destacada en las áreas rurales del país y ofrece impresionantes beneficios como:

Estas iniciativas ponen de relieve el inquebrantable compromiso de T-Mobile de brindar cobertura a todos los rincones del país, asegurando que ninguna comunidad se quede atrás.

Visita www.FridayNight5GLights.com para conocer más sobre Friday Night 5G Lights de T-Mobile.

Síguenos en @TMobileNews en X, anteriormente conocida como Twitter, para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

Detalles sobre dispositivos y cobertura 5G, y acceso a 5G en es.T-Mobile.com. T-Mobile Tuesdays: ofertas por tiempo limitado, hasta agotar existencias. Requiere plan elegible. Detalles en T-Mobile Tuesdays.

Según el análisis de Ookla® de los datos de Speedtest Intelligence® sobre velocidades de descarga promedio comparando el primer semestre de 2021 con el primer semestre de 2024. Las marcas comerciales de Ookla se usan bajo licencia y se reproducen con permiso.

