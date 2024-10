Tabla-el fmi mantiene perspectivas de crecimiento mundial para 2024 y las baja para 2025

22 oct (Reuters) - El Fondo Monetario Internacional mantuvo el martes sin cambios sus perspectivas económicas para 2024, pero bajó ligeramente las de 2025, ya que el panorama de menor crecimiento para el próximo año en Europa y en algunos mercados emergentes pesaron más que una mejora de las perspectivas de expansión en Estados Unidos. Estimaciones 2024 Octubre frente a estimación anterior Octubre Julio Abril Enero vs julio vs abril vs enero Mundo 3,2 3,2 3,2 3,1 0,0 0,0 0,1 Estados Unidos 2,8 2,6 2,7 2,1 0,2 0,1 0,7 Zona euro 0,8 0,9 0,8 0,9 -0,1 0,0 -0,1 Alemania 0,0 0,2 0,2 0,5 -0,2 -0,2 -0,5 Francia 1,1 0,9 0,7 1,0 0,2 0,4 0,1 Italia 0,7 0,7 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 España 2,9 2,4 1,9 1,5 0,5 1,0 1,4 Japón 0,3 0,7 0,9 0,9 -0,4 -0,6 -0,6 Reino Unido 1,1 0,7 0,5 0,6 0,4 0,6 0,5 Canadá 1,3 1,3 1,2 1,4 0,0 0,1 -0,1 Mercados 4,2 4,2 4,1 4,1 0,0 0,1 0,1 emergentes China 4,8 5,0 4,6 4,6 -0,2 0,2 0,2 India 7,0 7,0 6,8 6,5 0,0 0,2 0,5 Rusia 3,6 3,2 3,2 2,6 0,4 0,4 1,0 Brasil 3,0 2,1 2,2 1,7 0,9 0,8 1,3 México 1,5 2,2 2,4 2,7 -0,7 -0,9 -1,2 Arabia Saudita 1,5 1,7 2,6 2,7 -0,2 -1,1 -1,2 Nigeria 2,9 3,1 3,3 3,0 -0,2 -0,4 -0,1 Sudáfrica 1,1 0,9 0,9 1,0 0,2 0,2 0,1 * Las estimaciones de octubre utilizan ponderaciones de poder adquisitivo actualizadas que afectaron a las comparaciones para el conjunto de los mercados emergentes. * Las estimaciones anteriores de 2024 para los mercados emergentes se han revisado para reflejar las comparaciones de cambio neto proporcionadas por el FMI. Estimaciones para 2025 frente a estimaciones anteriores Octubre Julio Abril Enero vs julio vs abril vs enero Mundo 3,2 3,3 3,2 3,2 -0,1 0,0 0,0 Estados Unidos 2,2 1,9 1,9 1,7 0,3 0,3 0,5 Zona euro 1,2 1,5 1,5 1,7 -0,3 -0,3 -0,5 Alemania 0,8 1,3 1,3 1,6 -0,5 -0,5 -0,8 Francia 1,1 1,3 1,4 1,7 -0,2 -0,3 -0,6 Italia 0,8 0,9 0,7 1,1 -0,1 0,1 -0,3 España 2,1 2,1 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 Japón 1,1 1,0 1,0 0,8 0,1 0,1 0,3 Reino Unido 1,5 1,5 1,5 1,6 0,0 0,0 -0,1 Canadá 2,4 2,4 2,3 2,3 0,0 0,1 0,1 Mercados 4,2 4,3 4,2 4,2 -0,1 0,0 0,0 emergentes China 4,5 4,5 4,1 4,1 0,0 0,4 0,4 India 6,5 6,5 6,5 6,5 0,0 0,0 0,0 Rusia 1,3 1,5 1,8 1,1 -0,2 -0,5 0,2 Brasil 2,2 2,4 2,1 1,9 -0,2 0,1 0,3 México 1,3 1,6 1,4 1,5 -0,3 -0,1 -0,2 Arabia Saudí 4,6 4,7 6,0 5,5 -0,1 -1,4 -0,9 Nigeria 3,2 3,0 3,0 3,1 0,2 0,2 0,1 Sudáfrica 1,5 1,2 1,2 1,3 0,3 0,3 0,2 Notas: Las cifras de las columnas de estimaciones anuales corresponden a la variación porcentual anual del PIB. Las cifras de las columnas de variación son la diferencia neta en puntos porcentuales entre las previsiones de octubre y las anteriores. (Reporte de Dan Burns)

