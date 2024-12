Talleres vence a gimnasia y alcanza la cima en liga argentina

BUENOS AIRES, 8 dic (Reuters) - Talleres de Córdoba trepó a la cima del fútbol argentino tras vencer el domingo 1-0 como visitante a Gimnasia y Esgrima La Plata con un gol del chileno Bruno Barticciotto.

Con la victoria en la penúltima fecha de la Liga Profesional, Talleres llegó a 48 puntos en la tabla de posiciones y alcanzó en el primer puesto a Vélez Sarsfield, que el sábado cayó 1-0 con Unión de Santa Fe.

"Venía de partidos no tan buenos, el equipo venía bien, yo no venía jugando tanto y me tocó hacer un gol bastante importante. Tuve suerte, entré desde el banco y convertí", dijo Barticciotto a la televisión local.

"La fe y la ilusión es lo último que vamos a perder y vamos a ir con todo en el último partido", añadió.

En el partido disputado en la ciudad de La Plata, Barticciotto ingresó a los 76 minutos desde el banco y cuatro minutos después anotó el gol que le dio el triunfo al conjunto del uruguayo Alexander Medina.

En la última jornada que se jugará el próximo fin de semana, Talleres recibirá a Newell's Old Boys, en tanto que Vélez será local frente a Huracán.

Por su parte, en el estadio Monumental ante 80.000 aficionados, River Plate goleó 4-0 como local a Rosario Central con un doblete de Pablo Solari y goles del colombiano Miguel Borja y Gonzalo Martínez.

"No veníamos teniendo buenos partidos. No venimos representando a la camiseta ni al técnico, entonces nos debíamos esta victoria", dijo Martínez en rueda de prensa.

En tanto, Boca Juniors superó 1-0 como visitante a Newell's Old Boys de Rosario gracias a un gol de Kevin Zenón.

En el otro partido del domingo, Godoy Cruz de Mendoza goleó 4-0 como local a Banfield.

El sábado, Racing Club cayó 3-1 como visitante con Central Córdoba de Santiago del Estero, mientras que Lanús superó 2-0 a Instituto de Córdoba.

El viernes, Sarmiento de Junín y Defensa y Justicia empataron 1-1, mientras que Deportivo Riestra y Barracas Central igualaron sin goles. (Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)

Reuters