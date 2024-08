Tanques bielorrusos parten a la frontera con Ucrania en el comienzo de la operación de refuerzo

El Gobierno se plantea abiertamente la expulsión de la misión diplomática de Ucrania

MADRID, 11 Ago. 2024 (Europa Press) -

El Ministerio de Defensa de Bielorrusia ha informado del comienzo de la operación de refuerzo militar en la frontera con Ucrania con la partida de varios tanques de una de las principales unidades mecanizadas del Ejército.

"Este material bélico ha sido cargado ya en el transporte ferroviario y comienza a marchar de forma combinada hacia las zonas designadas de Gómel y Mozir", ha explicado el Ministerio en un comunicado recogido por su agencia oficial de noticias, Vayar.

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ordenó la operación este pasado sábado tras denunciar la incursión de varios aviones no tripulados ucranianos en su espacio aéreo.

"No entiendo por qué Ucrania necesita esto. Tenemos que resolverlo. Pero, como dije, hemos dejado bien claro que cualquier provocación no quedará sin respuesta", ha indicado Lukashenko, cuyo país no participa activamente en la guerra de Ucrania pero obedece a todas y cada una de las peticiones de Rusia para albergar sus misiles o realizar ejercicios militares.

El Gobierno bielorruso también ha puesto en marcha una ofensiva diplomática, primer con el comienzo de una ronda de contactos con algunos de sus socios internacionales y después con la convocatoria de la encargada de negocios de Ucrania en el país, Olga Timush, quien podría ser expulsada si la situación continúa agravándose.

"Si la misión diplomática de Ucrania en Bielorrusia no puede influir en la prevención de tales provocaciones, la parte bielorrusa cuestionará la necesidad de su continua presencia diplomática en Minsk", ha avisado el Ministerio de Exteriores bielorruso en un comunicado recogido por la agencia oficial de noticias BelTA.

