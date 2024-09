Taylor swift gana siete premios vma e iguala a beyoncé en la cantidad de galardones

Por Lisa Richwine

12 sep (Reuters) - La megaestrella del pop Taylor Swift se llevó a casa siete trofeos el miércoles en los Video Music Awards de MTV, empatando con Beyoncé en el mayor número de galardones en los 40 años de historia de los premios.

Swift se llevó el máximo galardón, el de vídeo del año, por su lúgubre vídeo en blanco y negro "Fortnight", en el que participa Post Malone. En él se ve a Swift en el interior de un hospital psiquiátrico vacío, un escenario que, según ella, refleja lo que veía en su cabeza mientras componía la música para el álbum "The Tortured Poets Department".

"Este vídeo parece muy triste cuando lo ves, pero en realidad fue el más divertido", dijo Swift al recoger la estatuilla "Moon Person" (persona en la luna) de los VMA.

Después de cada toma, oía una ovación de alguien al otro lado del estudio. "Esa persona era mi novio Travis", dijo, refiriéndose al jugador de fútbol americano de los Kansas City Chiefs Travis Kelce.

"Todo lo que toca este hombre se convierte en felicidad, diversión y magia", agregó. "Quiero darle las gracias por añadir eso a este rodaje". Swift también dio las gracias a sus seguidores por votar en los VMA y les instó a votar en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos. La cantante apoyó a la demócrata Kamala Harris en una publicación en Instagram el martes, pero no mencionó a la candidata por su nombre el miércoles. Al final de la noche, Swift, de 34 años, sumaba 30 VMA en su carrera, igualada con la artista de hiphop Beyoncé. Swift también fue galardonada el miércoles con los premios a la artista del año y a la canción del verano.

Su premio al vídeo del año fue el tercero consecutivo —tras una versión extendida de "All Too Well" en 2022 y "Anti-Hero" en 2023— y el quinto en total, todo un récord para una artista. Al principio del espectáculo, cuando "Fortnight" ganó el premio a la mejor colaboración, Swift elogió a Malone como "ridículamente talentoso" e "infaliblemente educado".

"Me ha costado una eternidad conseguir que deje de llamarme señora", dijo junto a Malone en el escenario del UBS Arena, a las afueras de Nueva York.

Malone devolvió los cumplidos, llamando a Swift "absolutamente una de las personas más amables y talentosas que he tenido el honor de conocer". Dijo que vio a Swift dirigir el vídeo de "Fortnight" mientras estaba atada a una mesa de quirófano en el plató. "Fue una experiencia increíble", dijo. Los VMA empezaron a emitirse en MTV en 1984 y se hicieron famosos por momentos memorables, como un beso en el escenario entre Madonna y Britney Spears y el vestido de carne cruda que Lady Gaga lució una vez en la alfombra roja.

En los premios del miércoles, la cantante de "Good Luck, Babe!", Chappell Roan, fue nombrada mejor artista revelación. Ataviada con un traje metálico y un tocado, dedicó su premio a "todas las artistas drag que me inspiran" y a sus seguidores de la comunidad LGBTQ+.

"Para todos los chicos queer del Medio Oeste (de EEUU) que nos están viendo ahora mismo, los veo, los entiendo, porque yo soy una de ustedes", dijo. "¡No dejen que nadie les diga que no pueden ser exactamente quienes quieren ser!" La cantante de Blackpink Lisa ganó el premio al mejor vídeo de K-pop por su éxito en solitario "Rockstar". La artista sudafricana Tyla se llevó el premio Afrobeats por "Water" y la cantante brasileña Anitta el de mejor vídeo latino por "Mil Veces".

El rapero Eminem abrió el espectáculo con "Houdini", del álbum "The Death of Slim Shady", antes de que el cantante country Jelly Roll se uniera a él a través de un vídeo para interpretar su éxito "Somebody Save Me".

Katy Perry, galardonada con el premio Video de Vanguardia Michael Jackson, cantó éxitos como "Teenage Dream" y "Firework" con unas gigantescas alas de mariposa plateadas en un escenario futurista. Su marido, el actor Orlando Bloom, le entregó el trofeo y ella le abrazó con un largo beso.

"Gracias a MTV por creer en mi rareza desde el primer día", dijo Perry. (Reporte de Lisa Richwine; edición de Cynthia Osterman y Christian Schmollinger; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

