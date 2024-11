teamLab Planets TOKYO experimenta una gran expansión: el 22 de enero de 2025 se inaugurará un enorme "Athletic Forest" y mucho más

Tokio--(business wire)--nov. 1, 2024--

" teamLab Planets TOKYO DMM " en Toyosu, Tokio (en adelante, teamLab Planets), inaugurará una ampliación a gran escala el 22 de enero de 2025.

teamLab, Rapidly Rotating Bouncing Spheres in the Caterpillar House, Courtesy teamLab Borderless, Jeddah (c) teamLab

La ampliación multiplica por 1,5 la superficie de teamLab Planets e introduce un amplio espacio tematizado en torno a proyectos educativos. Las nuevas incorporaciones incluyen el "Athletic Forest", un complejo espacio atlético creativo y multidimensional; el "Catching and Collecting Extinct Forest", donde los visitantes pueden capturar y estudiar animales extintos; y el "Future Park", un espacio de colaboración para la cocreación. En estos espacios se expondrán más de 10 nuevas obras de arte.

Además, se creará una nueva "Sketch Factory", que permitirá a los visitantes llevarse a casa productos originales (como chapas de hojalata, toallas de mano, camisetas, bolsas de mano y manualidades de papel) con los dibujos que creen en los espacios de las obras de arte. Además, las zonas exteriores también experimentarán una importante renovación.

Las entradas para las visitas hasta febrero de 2025 ya están a la venta en el sitio web oficial.

* A diferencia de la actual Zona del Agua y el Jardín, donde los visitantes experimentan las obras de arte descalzos, los visitantes del “Athletic Forest,” “Catching and Collecting Extinct Forest,” y el “Future Park” explorarán los complejos espacios tridimensionales con calzado cómodo.

ATHLETICS FOREST "Athletics Forest" es un espacio atlético creativo basado en el concepto de entender el mundo a través del cuerpo y pensar en el mundo tridimensionalmente. Las personas sumergen todo su cuerpo en el complejo y físicamente desafiante espacio tridimensional del mundo interactivo.

"Los seres humanos perciben el mundo con su cuerpo y piensan con su cuerpo. Cuando explora un mundo complejo y tridimensional con su propio cuerpo, percibe físicamente el mundo tridimensionalmente y, a su vez, sus pensamientos se vuelven tridimensionales. Iniciamos este proyecto, "Athletics Forest", con la esperanza de potenciar el pensamiento tridimensional y de dimensiones superiores.

Se dice que la conciencia espacial está correlacionada con la innovación y la creatividad. Crecí en una zona rural y jugaba en la montaña, pero en la sociedad y las escuelas actuales, el cuerpo está inmóvil. Creo que las ciudades están demasiado rodeadas de información plana, como libros, televisión y pantallas de teléfonos inteligentes. Por eso creamos un espacio tridimensional que exige demasiado al cuerpo físico. Es un espacio donde la gente puede percibir el arte con su cuerpo físico".

- Toshiyuki Inoko, fundador de teamLab

Puede obtener más información sobre el concepto de "Athletics Forest": https://www.teamlab.art/concept/athletics-forest/

"Rapidly Rotating Bouncing Sphere" en la Casa de la Oruga teamLab, 2020-, Instalación digital interactiva, Sonido: teamLab "Rapidly Rotating Bouncing Sphere" es un espacio formado por esferas sobre las que la gente puede saltar. Las esferas giran a gran velocidad, pero cuando la gente se acerca a ellas, dejan de girar y es más fácil pisarlas.

Universo Multi Jumping teamLab, 2018-, Instalación digital interactiva, Sonido: DAISHI DANCE "Multi Jumping" es una superficie flexible sobre la que las personas pueden saltar y hundirse o saltar más alto de lo habitual.

"Aerial Climbing" a través de una bandada de pájaros de colores teamLab, 2018-, Instalación digital interactiva, Sonido: teamLab "Aerial Climbing" es un espacio en el que barras horizontales de distintos colores están suspendidas por cuerdas y flotan tridimensionalmente en el aire. La gente utiliza estas barras para navegar por el espacio en el aire a través de tres dimensiones, tratando de no caer.

"Balance Stepping Stones" en el mundo invisible teamLab, 2020-, Instalación digital interactiva, Sonido: teamLab "Balance Stepping Stones" son peldaños que cambian interactivamente cuando una persona los pisa, emitiendo un color y un tono que afectan al espacio. Cuando una persona pisa una piedra, esta se tambalea de diversas maneras.

Inverted Globe Graffiti Nature: lista roja teamLab, 2016-, Instalación digital interactiva, Sonido: Hideaki Takahashi Todas las diversas criaturas dibujadas por todos viven en el globo terráqueo invertido. Coloree una criatura en el papel proporcionado y observe cómo el dibujo que ha hecho cobra vida y se mueve delante suyo.

Deslizándose por el campo de frutas teamLab, 2016-, Instalación digital interactiva En la ladera crecen diversos tipos de fruta. También hay pelotas rebotando. Los visitantes se convierten en la luz del sol y se deslizan por la pendiente.

Catching and collecting forest "catching and collecting forest" es un espacio de aprendizaje basado en el concepto de atrapar, estudiar, soltar, en el que las personas exploran el mundo con sus cuerpos, descubriendo, atrapando y ampliando sus intereses en función de lo que atrapan. los visitantes exploran con sus smartphones, capturan diversas criaturas, las estudian y crean su propio libro de colección.

El "Catching and Collecting Forest" de teamLab Planets es un bosque de extinción. Es un bosque de animales extintos.

"Explorar físicamente con otras personas, descubrir y atrapar algo, y luego aprovechar la oportunidad de ampliar los intereses en función de lo que se ha atrapado. Esto es lo que hemos venido haciendo de forma natural a lo largo de la historia de la humanidad. Para la humanidad, los actos de capturar y recolectar son divertidos, educativos y forman parte de la vida".

- Fundador de teamLab, Toshiyuki Inoko

Puede obtener más información sobre el concepto de "Catching and Collecting Forest": https://www.teamlab.art/concept/catching/

Catching and Collecting Extinct Forest teamLab, 2020, Instalación digital interactiva, Sin fin, Sonido: Hideaki Takahashi

Dependiendo de la estación del año, en este bosque y océano viven diferentes animales que cambian con el flujo del tiempo real. Cuando toque a un animal, se girará para mirarlo o huirá.

Descargue la aplicación para smartphone del "Catching and Collecting Forest". Cuando utiliza la cámara de su smartphone para mirar a un animal que se mueve en el espacio y dispars una Flecha de Estudio al animal en la vista de la cámara, la flecha sale volando desde su teléfono hacia el espacio real. Cuando la flecha de estudio alcanza al animal, este desaparece del espacio y se añade a la colección de su smartphone. La información sobre los animales que atrape se almacenará en el libro de colecciones de la aplicación. Cuando desliza el dedo sobre un animal capturado hacia un lugar que puede ver en la cámara de la aplicación, el animal se libera y vuelve a ese lugar.

FUTURE PARK "Future Park" es un proyecto educativo basado en el concepto de creación colaborativa (cocreación). Es un parque de atracciones donde la gente puede disfrutar creando el mundo libremente con los demás. Una obra de arte cobra vida a través del proceso de creación conjunta. A medida que la gente sigue cocreando, la obra de arte evoluciona sin cesar.

Obtenga más información sobre el concepto "Future Park": https://www.teamlab.art/concept/future-park/

Sketch Umwelt World teamLab, 2025, Instalación digital interactiva, Sonido: teamLab Coloree un avión, una mariposa o un halcón en el papel proporcionado y observe cómo el dibujo que ha hecho aparece en tres dimensiones, volando por el mundo que tiene delante. Si los toca, aceleran o salen volando.

Una mesa donde vive gente pequeña teamLab, 2013-, Instalación digital interactiva Esta es una mesa donde viven personitas. Si pone algo, como su mano, encima de la mesa, las personitas saltarán sobre ella. Dependiendo de la forma de los objetos que coloque sobre la mesa, las personitas se deslizarán, saltarán o treparán.

Un muro musical en el que viven personitas teamLab, 2017-, Instalación digital interactiva, Sonido: teamLab Se trata de un muro musical donde viven personitas. Cuando se adhieren a la pared sellos de diversas formas, como setas, establos de ovejas o largos palos de hielo, estos objetos aparecen en el mundo de las personitas. Las personitas se fijan en ellos y empiezan a saltarles encima.

Una ventana al universo donde viven los pequeños teamLab, 2022-, Instalación digital interactiva, Sonido: teamLab Esta es una ventana al universo donde vive la gente pequeña. Puede crear una imagen trazando líneas con un lápiz óptico o creando formas con un sello óptico. Cada línea tiene un poder especial en función de su color, e influye en el mundo de las personitas. Las formas creadas con los sellos de luz aparecen en el mundo de los personajillos y empiezan a moverse.

ARTE El "Athletic Forest" también contará con dos nuevas instalaciones artísticas: Abstracción Autónoma , y La existencia en el flujo crea vórtices.

Abstracción autónoma teamLab, 2022-, Instalación digital interactiva, Sin fin, Sonido: teamLab Abstracción autónoma. Los puntos de luz parpadean y cambian de color en ciclos únicos para cada punto. Se produce un fenómeno de orden espontáneo entre los puntos que están próximos entre sí, y sus tonalidades y el ritmo al que parpadean se sincronizan gradualmente.

La existencia en el flujo crea vórtices teamLab, 2022, Instalación digital interactiva, Sin fin, Sonido: teamLab Se crean vórtices detrás de las personas cuando suben a contracorriente. Aunque un vórtice es estable, está en constante movimiento y se hincha como una poderosa forma de vida.

SKETCH FACTORY Se trata de una fábrica donde las criaturas que dibuje pueden convertirse en un objeto original (chapa, toalla de mano, camiseta, bolsa de mano o papercraft) y llevárselas a casa.

Haga un pedido en la "Sketch Factory" con su dibujo de Inverted Globe Graffiti Nature y Sketch Umwelt World y el dibujo aparecerá dentro de la Sketch Factory y empezará a moverse. Cuando el dibujo entre en la impresora, comenzará la producción y se convertirá en una chapa, toalla de mano, camiseta, bolsa o papercraft.

* Para experimentar la Sketch Factory y adquirir productos, es necesaria la admisión a teamLab Planets.

Concepto de teamLab Planets Junto con los demás, sumerja todo su cuerpo, perciba con su cuerpo y conviértase en uno con el mundo

teamLab Planets es un museo en el que se camina por el agua y un jardín en el que uno se funde con las flores. Consta de 4 espacios de obras de arte a gran escala y 2 jardines creados por el colectivo artístico teamLab.

La gente se descalza y sumerge todo su cuerpo en las vastas obras de arte junto con otras personas. Las obras de arte cambian con la presencia de la gente, difuminando la percepción de los límites entre uno mismo y las obras. Otras personas también crean cambios en las obras de arte, difuminando los límites entre ellos y las obras, y creando una continuidad entre el yo, el arte y los demás.

Sitio web oficial: teamlab.art.planets

Acerca de teamLab Planets Un museo de arte aclamado internacionalmente y popular en todo el mundo. En la clasificación anual de búsquedas de Google "Year in Search 2023", teamLab Planets se situó entre los 5 primeros "Museos de arte más populares del mundo" (*1). Entre museos de todo el mundo con más de un siglo de historia, teamLab Planets es el único museo de Japón que aparece en la lista. Además, teamLab Planets también ganó el premio a la "Atracción Turística Líder de Asia 2023"(*2) de los World Travel Awards, a menudo considerados los Óscar de la industria turística, convirtiéndose en la primera atracción japonesa en ganar este galardón. *1 “Estos fueron los museos más populares del mundo, según el "Año en búsquedas” de Google". artnet. 20 de diciembre de 2023. https://news.artnet.com/art-world/google-trends-top-museums-teamlab-ark-encounter-2411845 *2 "Atracción turística líder de Asia 2023, teamLab Planets TOKYO DMM, Japón". https://www.worldtravelawards.com/award-asias-leading-tourist-attraction-2023

Información para visitantes teamLab Planets TOKYO DMM Toyosu, Tokio ( 6-1-16 Toyosu, Koto-ku, Tokio ) teamLab Planets en Toyosu, Tokio, está convenientemente comunicado con populares destinos turísticos como Odaiba, el mercado de Tsukiji y Ginza. Horario de apertura: todos los días de 9:00 a. m. a 10:00 p. m. *Del 31 de diciembre (martes) al 2 de enero (jueves): de 9:00 a. m. a 9:00 p. m. *17 (vie) - 18 (sáb), 21 (mar) de enero: de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. Cerrado el: 7 de noviembre (jue), 2 de diciembre (lun) - 13 de diciembre (vie), 20 de enero (lun) y 6 de febrero (jue) *El museo permanecerá cerrado del 2 de diciembre (lunes) al 13 de diciembre (viernes) por reformas. *La última hora de entrada es una hora antes del cierre. *El horario de apertura está sujeto a cambios. *Consulte el precio de las entradas en nuestro sitio web oficial.

Tienda de entradas de teamLab Planets TOKYO DMM https://teamlabplanets.dmm.com

