¿Tentado a probar un año sin compras? Aquí hay consejos de personas en EEUU que lo hacen

NUEVA YORK (AP) — Las reglas de un reto de no comprar son sencillas y autoimpuestas: haga una lista de los artículos no esenciales en los que no gastará dinero durante un período de tiempo determinado y apéguese a ella. Es más fácil decirlo que hacerlo.

Muchas personas inician este tipo de retos al comenzar el año y se comprometen a continuarlos hasta que concluya. Pero cualquier momento puede ser el adecuado para quienes tratan de hacer frente a sus deudas de tarjetas de crédito, eliminar lo innecesario en casa o dedicar menos tiempo a hacer compras. Algunos participantes del reto comienzan con un mes sin gastos.

“Felicito a cualquiera que se percata que compra demasiado porque Norteamérica está muy enfocada en el consumidor y hay demasiado desperdicio”, dijo Carrie Rattle, directora general de la empresa de asesoría financiera Behavioral Cents.

¿Piensa en cosas de las que podría prescindir y con ello viviría mejor? Estas son algunas recomendaciones de expertos y de personas que ya participan en el reto.

Ya sea maquillaje, pedir comida para llevar o comprar baratijas innecesarias en la sección de 1 dólar de la cadena Target, el conocer sus vulnerabilidades le ayudará a elaborar un plan realista para mantenerse encarrilado.

Antes de comenzar su año sin compras, Mia Westrap, estudiante de doctorado de Southhampton, Inglaterra, analizó con detenimiento en qué gastó su dinero durante los meses anteriores. Decidió que los alimentos y bebidas innecesarios eran su debilidad.

“Me di cuenta que gastaba (cantidades de) cuatro cifras tan sólo en bebidas carbonatadas y Pepsi Max”, dijo.

Una de las partes divertidas de un reto sin compras es que no hay reglas establecidas. Los individuos eligen qué incluir y excluir.

A Amea Wadsworth, residente de San Diego de 22 años de edad, le encantaba pasar horas mirando ropa y chucherías extravagantes en Target y en la cadena Goodwill. Pero cuando regresó a casa después de graduarse de la universidad, se dio cuenta de cuántas cosas había acumulado a lo largo de los años.

“Cuando tengo esos momentos de eliminar lo innecesario y reviso todas mis cosas, encontraba cosas que compré y en las que gasté mucho dinero y que luego nunca me puse”, dijo Wadsworth.

Para su reto, eligió no comprar prendas nuevas y dio prioridad a gastar en experiencias con sus seres queridos. Wadsworth también inició su desafío haciéndolo mes a mes.

Escribir las reglas que se ajusten a sus necesidades puede ayudarle a mantener el rumbo. Sin embargo, también está bien hacer ajustes en algunas de las reglas a medida que avanza en su experiencia.

Las finanzas están muy relacionadas con las emociones, y a veces las emociones pueden hacerle sentir ganas de comprar algo que no necesita. Cuando Wadsworth siente el impulso de comprar algo que vio en redes sociales o en un artículo, lo escribe en lugar de comprarlo de inmediato.

Al final del mes, revisa la lista y decide si hay algo que aún vale la pena comprar.

“Miro en retrospectiva, veo cuántas cosas escribí y pienso algo así: 'me alegro de no haber comprado eso porque realmente no lo necesito’”, manifestó Wadsworth.

Si realiza compras impulsivas, podría ser útil anotar las cosas que desea comprar y tomarse algo de tiempo para pensar más a fondo sobre la utilidad del artículo.

Entre promociones que aparecen repentinamente e influencers que se maravillan por productos nuevos, las redes sociales pueden ser un desencadenante de compras innecesarias, según Courtney Alev, defensora de las finanzas del consumidor en Credit Karma, una empresa de finanzas personales.

Si cree que el tiempo que pasa frente a pantallas agudiza su hábito de gastar demasiado, Alev recomienda tomarse un descanso de seguir cuentas que le provocan el impulso de sacar una tarjeta de crédito.

Cuando Westrap comenzó su año sin compras, sentía que el universo conspiraba contra ella. Su auto se averió un mes, y al siguiente recibió una costosa multa por una infracción de estacionamiento vencida de la que no estaba al tanto. Los gastos inesperados o momentos de debilidad le ocurren a todos, y está bien si no sigue las reglas del año sin compras al pie de la letra de su plan. El intento de hacerlo importa.

“Si fracasas, probablemente necesites un poco más de ayuda. No eres un fracaso. Simplemente has fallado en un método”, dijo Rattle. “Y eso es realmente importante, porque no quiero que la gente se sienta abatida”.

Desarrollar un nuevo hábito y administrar sus finanzas puede resultar difícil. Intente ser amable consigo mismo en el proceso.

____

The Associated Press recibe apoyo de la Fundación Charles Schwab para producir reportajes educativos y explicativos que mejoren el conocimiento financiero. La fundación independiente está separada de Charles Schwab and Co. Inc. La AP es la única responsable de su periodismo.

AP