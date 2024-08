Teresa Portela: "Todavía no me he puesto fecha de caducidad, hay Portela para rato"

La piragüista española Teresa Portela admitió este jueves que "todavía" no se ha puesto "fecha de caducidad" y que "para nada" se ha planteado el fin de su carrera deportiva después de finalizar sexta en la final de K4 500 metros de los Juegos Olímpicos de París junto a Sara Ouzande, Estefanía Fernández y Carolina García, además de dejar claro que ella y sus compañeras se encontraban "fuertes" y que salieron "con la mente ganadora"

"'Teri' Portela hay para rato. Todavía no me puse fecha de caducidad, para nada me he planteado el fin de mi carrera deportiva. Yo venía aquí sabiendo que me encontraba muy bien, que me encontraba fuerte, y que me veía con opciones de poder estar en un podio y salimos todas con esa mente ganadora", afirmó Portela en zona mixta.

La gallega tiene claro que en unos Juegos "no se puede salir a ser sexta", y que han salido con el objetivo de ser primeras, y que por ello han "luchado" en una regata donde la clave estuvo "en el ritmo medio". "Hemos salido muy fuerte, nos hemos visto ahí adelante, y en el ritmo medio, yo creo que está ahí la clave, se nos han ido y ya después es difícil cogerlas", lamentó.

La deportista española es consciente de que "el trabajo de estos tres años se juega en un minuto y medio", y se mostró "apenada" porque han trabajado "mucho" y querían que se hubiera "reflejado en la final". "Sabíamos que en esta final nos tocaba simplemente focalizarnos en hacer una mejor salida y el resto hacerlo exactamente igual. No ha salido como nos hubiese gustado y ya está, es deporte. Hay que saber aceptarlo y simplemente lo único que puedo decir es gracias a mis compañeras", señaló.

La medallista olímpica en Tokyo 2020 se mostró "muy orgullosa" del trabajo que han hecho como conjunto, y dijo que han dado "el 100% en cada entrenamiento en búsqueda de la mejora". "Todas hemos estado luchando por ser mejores y gracias también a mi entrenador porque lo ha peleado tanto cada día, a nuestras familias, a la federación por apostar por este proyecto, a la Xunta de Galicia y más gente que nos han apoyado", destacó.

Además, Portela pidió también que se valore "el trabajo que hay detrás" y "la implicación de mucha gente", y que la gente sea consciente de que "estar en unos Juegos Olímpicos significa estar entre los 10 mejores del mundo".

Europa Press