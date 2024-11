Termina el veto a "los versos satánicos" de rushdie en india al extraviarse la orden de prohibición

Por Shivam Patel

NUEVA DELHI, 8 nov (Reuters) - La prohibición vigente durante tres décadas de India a la importación del polémico libro "Los versos satánicos" del escritor Salman Rushdie se ha levantado después de que un tribunal dijera que el Gobierno no había podido encontrar la notificación original que declaraba la prohibición.

La novela del autor británico nacido en India se prohibió en 1988 por considerarse blasfema por algunos musulmanes. El Tribunal Superior de Delhi juzgaba un caso presentado en 2019 que impugnaba la prohibición de importar el libro a India. Según una orden judicial del 5 de noviembre, el Gobierno indio comunicó al Tribunal Superior de Delhi que la orden de prohibición de importación "era ilocalizable".

En consecuencia, el tribunal dijo que no tenía "otra opción que presumir que no existe tal notificación". "La prohibición se levantó a partir del 5 de noviembre porque no hay notificación", dijo Uddyam Mukherjee, abogado del demandante Sandipan Khan.

Los ministerios indios de Interior y Finanzas no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. En su alegato, Khan afirma que acudió al tribunal después de que en las librerías le dijeran que la novela no podía venderse ni importarse en India y que, cuando buscó, no pudo encontrar la orden oficial de prohibición de importación en los sitios web del Gobierno. Señaló que incluso ante el tribunal el Gobierno ha sido incapaz de presentar la orden. "Ninguno de los demandados ha podido presentar dicha notificación (...). De hecho, el supuesto autor de dicha notificación también ha mostrado su incapacidad a la hora de aportar una copia", señalaba el auto del 5 de noviembre, refiriéndose al funcionario del departamento de aduanas que redactó la orden. La cuarta novela de ficción de Rushdie se vio envuelta en una polémica mundial poco después de su publicación en septiembre de 1988 cuando algunos musulmanes consideraron blasfemos algunos pasajes sobre el profeta Mahoma. Provocó manifestaciones violentas y quemas de libros en todo el mundo musulmán, incluida India, tercer país del mundo en población musulmana. En 1989, el entonces líder supremo de Irán, el ayatolá Ruholá Jomeini, emitió una fetua o edicto religioso en la que instaba a los musulmanes a asesinar a Rushdie, lo que obligó al autor, ganador del Premio Booker, a esconderse durante seis años. En agosto de 2022, unos 33 años después de la fetua, Rushdie fue apuñalado en el escenario durante una conferencia en Nueva York, lo que le dejó ciego de un ojo y le afectó al uso de una de sus manos. (Información de Shivam Patel y Arpan Chaturvedi; edición de Muralikumar Anantharaman; edición en español de Jorge Ollero Castela)

Reuters