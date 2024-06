Thales y CEA se asocian para desarrollar inteligencia artificial generativa de confianza en defensa y seguridad

MEUDON, Francia--(BUSINESS WIRE)--jun. 19, 2024--

Para desarrollar soluciones de IA generativa de confianza, el cortAIx Lab de Thales, el laboratorio integrado de IA esencial más potente de Europa y la CEA, reconocida entre los 100 Innovadores Globales por Clarivate Analytics 1 junto a Thales, han aunado fuerzas para concentrarse en diversos casos de uso de IA generativa, en especial, para aplicaciones de inteligencia y mando.

Bertrand Tavernier, director técnico de la división de Comunicaciones seguras y sistemas informáticos de Thales, comentó al respecto: " Esta colaboración con los equipos de IA de la CEA combinará la potencia de su investigación con nuestro trabajo en cortAIx, el acelerador de IA de Thales, que combina la experiencia tecnológica del Grupo con un profundo conocimiento en los sectores de la defensa y la seguridad. Nuestros clientes, entre ellos, diversos gobiernos, fuerzas armadas, operadores de infraestructura esencial, necesitan soluciones de IA generativa soberanas y confiables para sus misiones críticas".

Por su parte, Alexandre Bounouh, director del Instituto List de la CEA, especializado en sistemas digitales inteligentes, señaló: " Esta alianza extiende la colaboración histórica entre la CEA y Thales al campo delicado de la IA generativa, para combinar la experiencia y la excelencia de los equipos de investigación de la CEA en seguridad y protección con IA, con las fortalezas de cortAIx en el ámbito estratégico de la defensa y la seguridad. Apoyará la misión de a CEA en seguridad e inteligencia artificial con nuestros socios y todas las partes interesadas institucionales e industriales en este campo".

Casos de uso para las fuerzas armadas

La IA generativa puede desarrollarse para agilizar los ciclos de toma de decisiones relacionadas con las acciones OODA (observar, orientar, decidir, actuar) e implementarse en toda la cadena de decisiones esenciales: detección y recolección de datos, transmisión y almacenamiento de datos, procesamiento de datos y asistencia para las decisiones.

La IA generativa actuará como asistente inteligente de confianza para los usuarios, al permitirles interactuar de manera eficaz con los sistemas complejos para facilitar y acelerar las decisiones humanas y el ritmo de las operaciones. Por ejemplo, para la recopilación de inteligencia, con la IA generativa multimodal se podrá extraer, procesar, correlacionar e interpretar simultáneamente diversos tipos de información de varias fuentes, entre ellas, la web, redes sociales y sensores en un teatro de operaciones, para generar resúmenes y acelerar la elaboración de informes confiables.

El laboratorio cortAIx Lab de Thales y la CEA también se concentrarán en la interoperabilidad dentro de las coaliciones. Para facilitar la comunicación entre los Estados miembros en el contexto de las operaciones conjuntas, la IA generativa de confianza mejorará la interacción entre los operadores y los sistemas complejos, al traducir sus intenciones en secuencias de acciones y términos técnicos a los idiomas de las diversas naciones involucradas.

Thales, líder en IA confiable para sistemas de misión crítica

Thales es uno de los principales actores en IA confiable, cibersegura, transparente, explicable y ética para las fuerzas armadas, fabricantes de aeronaves y operadores de infraestructuras esenciales. En 2023, el Grupo fue el principal solicitante de patentes en Europa en el campo de la IA para sistemas de misión crítica. Tiene más de 600 expertos en IA y recibe cada año a unos 100 estudiantes de doctorado en IA en cortAIx, el acelerador de IA de Thales en investigación (cortAIx Lab), sistemas (cortAIx Factory para sistemas de asistencia para las decisiones) sensores (cortAIx Sensors para sonar, radar, radio y optrónica). Gracias a cortAIx y su red mundial de socios industriales, emergentes y académicos, Thales está integrando la IA en más de 100 de sus productos y servicios. Aprovechando las tecnologías más avanzadas de sensores y sistemas, estas capacidades de IA abarcan todas las necesidades en defensa, aviación, espacio, ciberseguridad e identidad digital. La AI de confianza está diseñada para responder a las necesidades específicas de seguridad y soberanía de los clientes de Thales. Mejora la eficiencia del análisis de datos y apoyo a las decisiones, al agilizar la detección, identificación y clasificación de los objetos de interés y situaciones objetivo y tener en cuenta al mismo tiempo las diversas restricciones como por ejemplo, la ciberseguridad, integración y frugalidad en entornos críticos.

La CEA, un actor clave en IA confiable para sistemas de misión crítica

En el campo de la inteligencia artificial, la CEA ocupa una posición única a lo largo de toda la cadena de valor de la IA, con competencias que van desde los algoritmos y las herramientas de desarrollo de software hasta las arquitecturas informáticas y la microelectrónica. Las soluciones de hardware y software desarrolladas por la CEA con sus colaboradores académicos e industriales se destinan a aplicaciones donde la calidad y el rendimiento de la IA son esenciales. Abarcan aplicaciones soberanas para las cuales la CEA actúa como su propio cliente (ciberseguridad, defensa, energía) y aplicaciones industriales, en las cuales la CEA aporta su experiencia.

La CEA ha desarrollado una experiencia de primer nivel en tecnologías de IA, de modo que está en condiciones de asistir a sus socios industriales en el desarrollo de soluciones innovadoras. En su Instituto CEA-List, especializado en sistemas digitales inteligentes, la CEA concentra su investigación en el desarrollo de modelos de alto rendimiento, confiables y soberanos.

En colaboración con Thales, los equipos de la CEA aplicarán su experiencia de manera más específica para desarrollar LLM (modelos de lenguaje de gran tamaño) y VLM (modelos de lenguaje de visión) para los sectores y casos de uso a los cuales se dirige Thales.

Acerca de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) es líder mundial en tecnologías avanzadas y se especializa en tres dominios de negocio: defensa y seguridad, aeronáutica y espacio, y ciberseguridad e identidad digital.

Desarrolla productos y soluciones que contribuyen a hacer del mundo un lugar más seguro, sostenible e inclusivo.

El Grupo invierte cerca de 4.000 millones de euros al año en investigación y desarrollo, especialmente en áreas de innovación clave como la IA, la ciberseguridad, las tecnologías cuánticas, las tecnologías en la nube y la 6G.

Thales tiene cerca de 81.000 empleados en 68 países. En 2023, el Grupo generó unas ventas de 18.400 millones de euros.

Acerca de la CEA

La CEA es un organismo prominente de investigación, que trabaja en interés del Estado francés, su economía y sus ciudadanos. Gracias a sus sólidas bases en la investigación fundamental, está en condiciones de brindar soluciones concretas para satisfacer sus necesidades en cuatro áreas clave: energía baja en carbono, tecnologías digitales, medicina del futuro y defensa y seguridad nacional. Al ser el principal innovador mundial entre los organismos públicos de investigación (Clarivate 2024), la CEA actúa como catalizador y acelerador de la innovación para la industria francesa. Ayuda a las empresas de todos los sectores a ser más competitivas al crear productos de alto rendimiento que se destacan de los demás y desarrollar soluciones pioneras que provocan cambios en la sociedad. La CEA despliega esta dinámica en todas las regiones de Francia y ayuda a los socios locales a innovar por sí mismos y contribuir así a generar valor sostenible y empleos en todo el país, adaptados a las necesidades reales de la industria. Al mismo tiempo, apoya el desarrollo de sus 250 empresas emergentes, vectores ágiles para transferir a la industria la tecnología y conocimientos disruptivos desarrollados en los laboratorios de la CEA

Más información en www.cea.fr

