The Estée Lauder Companies nombra a Akhil Shrivastava vicepresidente ejecutivo y director financiero a partir del 1 de noviembre de 2024

Nueva york--(business wire)--jul. 24, 2024--

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) ("ELC" o "la Compañía") anunció hoy que Akhil Shrivastava fue nombrado vicepresidente ejecutivo y director financiero, sucediendo a Tracey T. Travis, cuya intención de jubilarse se anunció el 11 de julio de 2024. Akhil dependerá de William P. Lauder, presidente ejecutivo, y de Fabrizio Freda, presidente y consejero delegado, en consonancia con la estructura jerárquica de Tracey.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20240723175998/es/

The Estée Lauder Companies Names Akhil Shrivastava as Executive Vice President and Chief Financial Officer, Effective November 1, 2024 (Photo: Business Wire)

Akhil asumirá su nuevo cargo a partir del 1 de noviembre de 2024. Tracey permanecerá en la empresa hasta su jubilación el 30 de junio de 2025 para facilitar una transición fluida.

"Con más de 25 años de amplia experiencia financiera y de liderazgo, Akhil es un líder excepcional y capaz cuya experiencia y conocimientos financieros y estratégicos han sido importantes para apoyar a la Compañía en los últimos años, y será fundamental para impulsar nuestra dirección y decisiones estratégicas", manifestó Fabrizio Freda. "Estoy deseando colaborar con Akhil mientras seguimos reconstruyendo una rentabilidad más sólida y sostenible y acelerando el crecimiento de las ventas en todo el negocio".

En su nuevo cargo de director financiero, Akhil será responsable de las organizaciones globales de Finanzas, Contabilidad, Impuestos, Tesorería, Relaciones con Inversores y Desarrollo de Nuevos Negocios. Dirigirá la organización global de Finanzas y Estrategia (F&S) de ELC y seguirá cultivando y fortaleciendo el equipo de Finanzas y Estrategia de enorme talento, continuando imbuyendo agilidad y enfoque en el consumidor en toda la organización para impulsar la creación de valor sostenible, la gobernanza y los objetivos y prioridades empresariales estratégicos a largo plazo.

Desde que se unió a ELC en 2015, Akhil desempeñó varios cargos financieros de alto nivel dentro de la Compañía. Recientemente ha sido nombrado vicepresidente sénior y controlador corporativo de ELC, cargo en el que supervisa la contabilidad corporativa y la planificación y el análisis financieros, las organizaciones de finanzas internacionales y en línea, la fijación de precios y las finanzas de la cadena de valor, y forma parte del equipo de liderazgo de finanzas y estrategia y del equipo de liderazgo ejecutivo. También supervisa el pilar de Excelencia Operativa como parte del Plan de Recuperación de Beneficios y Crecimiento que está centrado en impulsar fuertes mejoras de inventario, tesorería y costes para la Compañía. Antes de ocupar su cargo actual, fue vicepresidente sénior, tesorero, donde era responsable de las funciones centrales de Tesorería, el Programa de Riesgos Empresariales, Bienes Inmuebles y la supervisión de los fondos de jubilación de la Compañía.

Akhil formará parte de varios de los grupos de liderazgo de la alta dirección de ELC, como el Equipo de Liderazgo Ejecutivo, el Comité de Desarrollo de Inversiones, el Comité de Inversiones Fiduciarias y el Comité de Gestión de Riesgos Corporativos. En algunos casos, seguirá siendo miembro y, en otros, será un nuevo miembro.

"Akhil ha demostrado sus capacidades como líder transformacional, visionario y colaborador que combina las finanzas y la estrategia con una apreciación de la creatividad dentro de nuestro negocio y nuestras marcas con los consumidores en el corazón", dijo William P. Lauder. "También tiene una gran habilidad para cultivar equipos y organizaciones de alto rendimiento y continuará fortaleciendo la organización de Finanzas y Estrategia tremendamente talentosa, que será fundamental para seguir impulsando nuestros objetivos y prioridades comerciales estratégicas a largo plazo".

Akhil se unió por primera vez a ELC en 2015 como vicepresidente de Finanzas y Estrategia Global para la marca Estée Lauder y luego fue nombrado vicepresidente sénior de Finanzas y Estrategia Global para el grupo de marcas de Jane Hertzmark Hudis en enero de 2019, donde brindó liderazgo estratégico y orientación financiera mientras maximizaba las oportunidades comerciales y de transformación en todo el grupo de marcas. Específicamente, ayudó a asignar recursos para apoyar y promover las mejores oportunidades de crecimiento desde una perspectiva de consumidor, subcategoría, geografía y canal.

También ha sido un miembro valioso de muchas iniciativas empresariales clave en la empresa, brindando dirección financiera estratégica para proyectos que incluyen la transformación de los procesos y capacidades de planificación de ELC para apoyar el negocio de extremo a extremo, desde la demanda del consumidor hasta la entrega.

"Con su cartera líder de marcas icónicas, su amplio alcance global y su gente impresionantemente talentosa, me siento honrado de dirigir el equipo de Finanzas Globales", agregó Akhil Shrivastava. "Espero ayudar a impulsar los múltiples motores de crecimiento de la Compañía para reconstruir una rentabilidad más sólida y sostenible y apoyar la aceleración del crecimiento de las ventas en todas las marcas, categorías de productos y regiones, al tiempo que evolucionamos el negocio para el futuro".

Antes de incorporarse a The Estée Lauder Companies, Akhil pasó dieciocho años en Procter & Gamble, donde desempeñó varios cargos financieros y de liderazgo en Asia, Norteamérica y las empresas globales, incluido el de director financiero de Gillette, Norteamérica.

Akhil es licenciado por la Escuela de Ingeniería de Rewa (India) y tiene un máster en Finanzas y Control por la Universidad de Delhi.

Nota de advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Las afirmaciones incluidas en este comunicado de prensa pueden constituir declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Tales afirmaciones incluyen las diversas citas relacionadas con la recuperación de la rentabilidad y el crecimiento de las ventas y el futuro de la función de finanzas y estrategia. Aunque la Compañía cree que sus expectativas se basan en suposiciones razonables dentro de los límites de su conocimiento de su negocio y operaciones, los resultados reales pueden diferir sustancialmente de las expectativas de la Compañía. Entre los factores que podrían hacer que los resultados reales difirieran de las expectativas se incluyen la capacidad de aplicar con éxito el plan de recuperación de beneficios y crecimiento de la Compañía y los que se describen en los documentos que presentó la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores, incluido su Informe Anual en el Formulario 10-K para el ejercicio fiscal finalizado el 30 de junio de 2023. La Compañía no asume ninguna responsabilidad de actualizar las declaraciones prospectivas que se realizan en este documento o de cualquier otro modo.

Acerca de The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. es uno de los principales fabricantes, comercializadores y vendedores del mundo de productos de calidad para el cuidado de la piel, maquillaje, fragancias y cuidado del cabello, y es administrador de marcas de lujo y prestigio en todo el mundo. Los productos de la empresa se venden en aproximadamente 150 países y territorios bajo marcas como: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M-A-C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, y la familia de marcas DECIEM, incluido The Ordinary y NIOD.

Elc-c elc-l

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20240723175998/es/

CONTACT: Relaciones con los medios:

Jill Marvin

jimarvin@estee.comRelaciones con los inversores:

Rainey Mancini

rmancini@estee.com

Keyword: united states north america new york

Industry keyword: fashion cosmetics retail luxury department stores specialty

SOURCE: The Estée Lauder Companies

Copyright Business Wire 2024.

Pub: 07/24/2024 07:24 am/disc: 07/24/2024 07:24 am

http://www.businesswire.com/news/home/20240723175998/es

AP