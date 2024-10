The Temptations animan a fanáticos de Mets pero fundador admite que es seguidor de Dodgers

NUEVA YORK (AP) — Otis Williams tenía una confesión que hacer.

Cuando le preguntaron si era aficionado al béisbol, el fundador de The Temptations tosió y dijo cantando en una voz baja: “Dodgers”.

Sesenta años después de su debut, la canción “My Girl” del grupo se ha convertido en un éxito en el Citi Field desde finales de mayo, cuando Francisco Lindor, astro boricua de los Mets de Nueva York, comenzó a usarla como la melodía que marca su entrada. Los fanáticos continúan coreando la letra incluso después de que ha comenzado el turno de Lindor al bate.

The Temptations hicieron una escala en Nueva York durante un día libre de su gira para interpretar el himno nacional y “My Girl” antes del quinto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, que los Mets ganaron 12-6 a los Dodgers.

Nueva York se acercó a 3-2 en la serie por el cetro del Viejo Circuito.

“Esto que está pasando es el mayor cumplido que puedes recibir”, dijo Williams el viernes en una sala verde detrás del plato.

Vestidos con esmóquines azules y pañuelos naranjas en los bolsillos, los cinco cantantes se situaron en la franja de advertencia detrás de home e interpretaron una versión a capela del himno nacional que destacó su excelencia armónica mientras Lindor observaba desde la línea de foul detrás de la primera base y cantaba también.

Luego se pusieron jerseys de los Mets y cantaron “My Girl” con música de fondo en el sistema de sonido del parque, mientras Lindor calentaba corriendo en el césped de los jardines, sonriendo y moviendo la cabeza. Alcanzó el dugout al final y bailó un poco con su compañero Pete Alonso.

“La mayoría de los peloteros elige una canción para llegar al bate sólo porque refleja la forma en que se sienten en cierto momento, pero también porque quieren que los fanáticos vibren con ese tema”, dijo Lindor. “Cuando ves que todo el público se involucra con esto, creo que es bien chévere”.

Lanzada el 21 de diciembre de 1964, “My Girl” se convirtió en el primer éxito del grupo que llegó a lo más alto de las listas de popularidad, en marzo siguiente. Ha sido reproducida 1.000 millones de veces en Spotify.

El impacto de la canción se hizo evidente para Williams durante un concierto en 1965 en el Teatro Apollo de Harlem.

“Salimos al escenario e hicimos el show sin ‘My Girl’. Nos llamaron de todo menos hijos de Dios”, relató. “Así que sabemos que nunca, nunca podemos dejar de tocar esa canción”.

Lindor eligió la melodía por sus hijas, Kalina y Amapola, según los Mets.

“My Girl” fue escrita y producida por Smokey Robinson y Ronnie White.

“Smokey nos vio actuar en Detroit en un lugar llamado 20 Grand y dijo entonces: ‘Tengo una canción para ustedes’ y señaló a Davey Ruffin”, recordó Williams, en referencia a un cantante principal del grupo en la década de 1960.

“Así que entramos al estudio y grabamos las voces y dije: ‘Smokey hizo otra gran canción para nosotros’. Pero cuando Paul Riser editó las cuerdas y los metales, comenté ‘¡Oh, oh, esta es una canción diferente!’. Así que entré en la cabina de controles. Dije: ‘Smokey, no sé qué tan grande será este disco, pero esto va a ser algo grande’”.

Unos meses después del lanzamiento, Williams dijo que recibió telegramas de felicitación de las Supremes y los Beatles, proclamando con orgullo que tenían el disco en casa.

The Temptations fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 1989 por un catálogo que incluye “Just My Imagination”, “Get Ready” y “Papa Was a Rolling Stone”. Han tenido 14 éxitos número uno y 42 en el top 10.

Sujata Murthy, vicepresidenta ejecutiva de relaciones con medios y artistas de Universal Music Enterprises, se percató del uso de la canción por parte de Lindor y contactó a los Mets. El grupo musical estaba en Mount Pleasant, Michigan, para un concierto el fin de semana pasado y se desvió a Nueva York antes de las actuaciones de este fin de semana en North Myrtle Beach, Carolina del Sur, y Durham, Carolina del Norte.

Williams, quien cumplirá 83 años el 30 de octubre, es el último miembro original del grupo. No tiene intención de retirarse.

“Les digo a las personas que voy a montar este caballo hasta el infierno”, enfatizó. “Cuando me baje del caballo, va a estar calvo. Cuando montas un caballo calvo, quiere decir que has montado mucho”.

Williams creció en Detroit, pero el equipo de béisbol de la ciudad del automóvil no obtuvo su lealtad.

“Los Tigers son una farsa”, dijo. “Pero los Lions prometen ahora. Tienen esperanza. Amo a los Lions. Sigo siendo un residente de Detroit de corazón, aunque estoy en Los Ángeles”.

AP