Thierry henry critica a sus jugadores tras el triunfo francés sobre argentina que acabó en trifulca

Por Janina Nuno Rios

PARÍS, 3 ago (Reuters) - El seleccionador francés, Thierry Henry, calificó de inaceptable el comportamiento de algunos de sus jugadores tras la victoria por 1-0 sobre Argentina en Burdeos en los cuartos de final del fútbol masculino en los Juegos Olímpicos, que terminó con una pelea y la expulsión del centrocampista Enzo Millot.

Francia, la anfitriona, eliminó a Argentina el viernes para vengar la derrota de su país en la última final de la Copa Mundial en Qatar, en una amarga rivalidad alimentada recientemente por un video de jugadores argentinos dirigiendo cánticos calificados de racistas a jugadores franceses.

Pero el triunfo, gracias a un gol de Jean-Philippe Mateta en el minuto 5, se vio empañado instantes después del pitido final, cuando las celebraciones francesas frente a los jugadores argentinos desembocaron en una breve trifulca en la que Millot vio la tarjeta roja.

"Al final, con lo que pasó, no estoy de acuerdo", dijo Henry a la cadena argentina TyC Sports. "Un jugador mío recibió una tarjeta roja y eso no lo acepto, no debe pasar. No queríamos que pase eso, pero no pudimos controlarlo. Fui a darle la mano al técnico (argentino Javier Mascherano) y, al darme vuelta, pasó lo que pasó".

Al margen de los problemas, Henry elogió a su colega argentino Mascherano tras un reñido partido en el que los sudamericanos presionaron en busca del empate, pero acabaron siendo contenidos por la zaga francesa.

"Tratamos de jugar entre líneas, pero fue muy duro", dijo el exinternacional francés.

"Argentina tenía la posesión y jugamos de contragolpe. El gol vino muy rápido. No quiero decir que eso nos dio miedo, pero tuvimos que esperar más, presionar más. Eso no es tan fácil".

Francia jugará el lunes contra Egipto por un puesto en la final, en un intento por ganar su primera medalla de oro olímpica de fútbol en 40 años. (Reporte de Janina Nuño Ríos en París; edición de Clare Fallon; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters