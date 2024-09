Tito jackson, fundador de the jackson 5, fallece a los 70 años

Por Danielle Broadway

LOS ÁNGELES, 16 sep (Reuters) - Tito Jackson, miembro fundador del popular grupo negro estadounidense de la discográfica Motown, The Jackson 5, falleció el domingo a los 70 años, informó su familia.

The Jackson 5 era un grupo formado por los hermanos adolescentes y preadolescentes, Michael Jackson, Jackie Jackson, Jermaine Jackson, Marlon Jackson y Tito Jackson. Fueron dirigidos por su padre, Joe Jackson, y produjeron varios éxitos como "I Want You Back", "ABC" y "I'll Be There".

Los hijos de Tito Jackson, TJ, Taj y Taryll, confirmaron el lunes la muerte de su padre. No se dio a conocer la causa de la muerte.

"Estamos conmocionados, tristes y con el corazón roto", escribieron en un post de Instagram el lunes. "Nuestro padre era un hombre increíble que se preocupaba por todos y por su bienestar. Algunos lo conoceran como Tito Jackson de los legendarios Jackson 5, otros como 'Coach Tito' o algunos como 'Poppa T'", añadieron.

"Le echaremos muchísimo de menos. Siempre será 'Tito Time' para nosotros", añadieron.

The Jackson 5 fueron nominados a dos Grammy y entraron en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 1997.

Tito Jackson, conocido por su habilidad con la guitarra rítmica, lanzó una carrera en solitario en 2003 interpretando música blues.

Su hermano menor, Michael Jackson, conocido como el "Rey del Pop", murió en 2009 por una intoxicación aguda de propofol. Joe Jackson falleció en 2018. (Reporte de Danielle Broadway; Editado en español por Héctor Espinoza)

