Titular de la omc, okonjo-iweala, planea buscar un segundo mandato para completar "asuntos pendientes"

Por Emma Farge

GINEBRA, 16 sep (Reuters) - La directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, dijo el lunes que buscará otro mandato de cuatro años al frente de la Organización Mundial del Comercio (OMC) tras un amplio impulso liderado por África para iniciar el proceso antes y agregó que espera completar "asuntos pendientes" de su primer gestión.

Okonjo-Iweala, de 70 años, exministra de Finanzas de Nigeria, hizo historia al convertirse en la primera mujer africana en ser jefa del organismo comercial de 30 años en 2021.

"Me gustaría ser parte de este capítulo de la historia de la OMC y estoy dispuesta a competir por el puesto", dijo Okonjo-Iweala a Reuters, citando una carta que planea enviar al principal órgano de toma de decisiones en materia comercial.

"Para mi segundo mandato, tengo la intención de centrarme en cumplir y en abordar asuntos pendientes", agregó.

Estos asuntos incluyen un acuerdo para poner fin a los subsidios a la pesca y alcanzar un avance en las negociaciones agrícolas mundiales, así como reformar el deficiente sistema de disputas de la OMC y descarbonizar el comercio.

Oficialmente, tiene hasta fines de noviembre para decidir si vuelve a postularse, pero la iniciativa liderada por los africanos de comenzar antes, iniciada en julio antes de que el presidente estadounidense Joe Biden se retirara de la campaña electoral, fue considerada motivada en parte por un intento de asegurar su segundo mandato antes de las elecciones estadounidenses de noviembre.

Según las reglas de consenso de la OMC, eso sería posible si nadie más las aplicara y todos los estados aceptaran a Okonjo-Iweala.

En 2020, la administración del expresidente estadounidense Donald Trump bloqueó su nombramiento, una medida que algunos consideraron un ataque a una organización que alguna vez calificó de "horrible". Obtuvo el respaldo de Estados Unidos cuando Joe Biden sucedió a Trump en 2021.

Cuando se le preguntó si tanto ella como la OMC podrían tener éxito si Trump es elegido, dijo: "No me concentro en eso porque no tengo control". (Reporte de Emma Farge, editado en español por Lucila Sigal)

