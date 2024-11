Toluca, fábrica de goleadores: del paraguayo Cardozo al portugués Paulinho

El Toluca se confirmó como productor de romperredes en el fútbol mexicano con la consagración de un nuevo campeón de goleo en el torneo Apertura-2024: el portugués Paulo Dias, Paulinho, quien se sumó a una lista de notables artilleros liderada por el paraguayo José Saturnino Cardozo.

Fue en el pasado mes de junio cuando el Toluca anunció el fichaje de Paulinho, proveniente del Sporting de Lisboa, y en su primer torneo en el balompié azteca, el delantero luso firmó 13 goles.

A los 32 años, Paulinho se convirtió en el primer jugador portugués que termina como líder de goleo del fútbol mexicano, desde la instauración del campeonato de liga en 1922.

El sábado, los ‘Diablos Rojos’ del Toluca golearon 4-0 a las ‘Águilas’ del América. El tercer gol fue obra del atacante luso con un remate dentro del área.

Paulinho, que jugó los 17 partidos de la fase regular -16 como titular- y acumuló 1429 minutos de acción, anotó en 10 juegos, en tres de estos firmó doblete.

El europeo rubricó el 34,2% de los 38 goles con los que el Toluca terminó como el segundo mejor ataque de la fase regular (uno menos que Cruz Azul).

"No somos dependientes de Paulinho. Es un jugador que necesitábamos y se ha vuelto importante", dijo Renato Paiva, entrenador portugués del Toluca, aunque aclaró que "si salimos campeones con 15 goles suyos, no me importaría ser dependiente de él".

- Goleadores ilustres -

En la etapa de los torneos cortos del fútbol mexicano, instaurada en 1996, el Toluca es el equipo con más títulos de goleo con 12, conseguidos por siete delanteros, todos extranjeros: dos paraguayos, dos argentinos, un chileno, un uruguayo y ahora un portugués.

El argentino Ricardo Lavolpe, alguna vez entrenador del Toluca, consideró que "Paulinho es la mejor contratación del torneo, no sólo por los goles sino por las asistencias que ha dado (5). No es un 9 picador nada más, sabe jugar, aguantar la pelota y hacer paredes con los que llegan al área".

La gran producción de artilleros del Toluca comenzó con José Saturnino Cardozo. El paraguayo se hizo de cuatro títulos de goleo (Verano-1998 con 13 goles, Verano-1999 con 15, Apertura-2002 con 29 y Clausura-2003 con 21).

El siguiente campeón de goleo escarlata fue el argentino Bruno Marioni (Apertura-2006 con 11), mientras que el chileno Héctor Mancilla se coronó dos veces consecutivas (Apertura-2008 con 11 y Clausura-2009 con 14).

El uruguayo Ivan Alonso también logró dos títulos de goleo al hilo (Apertura-2011 con 11 y Clausura-2012 con 14).

Se sumaron a la lista el paraguayo Pablo Velázquez (Apertura-2013 con 12) y el argentino Alexis Canelo (Clausura-2021 con 11), además de ‘Paulinho’.

Str/ol

AFP