Tormenta tropical Debby causa inundaciones en Florida; amenaza a Georgia y las Carolinas

HORSESHOE BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — La tormenta tropical Debby azotó el lunes Florida con lluvias torrenciales y fuertes vientos, y fue factor en por lo menos cuatro muertes, mientras se dirigía amenazadoramente hacia las regiones bajas de la costa este de Estados Unidos y amenazaba con inundar algunas de las ciudades más históricas del sur del país.

Las lluvias récord que se pronosticaban para la región podrían causar inundaciones repentinas, y se podrían producir acumulaciones de agua de hasta 76 centímetros (30 pulgadas) en algunas áreas, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés). Existía la posibilidad de crecidas para Savannah, Georgia, y Charleston, Carolina del Sur. También se pronosticaban hasta 46 centímetros (18 pulgadas) para el centro y norte de Florida.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, advirtió que el hecho de que la tormenta se mueva hacia Georgia no significa que su estado esté fuera de peligro, ya que las vías fluviales al norte de la frontera se llenarán y fluirán hacia el sur.

“Es una tormenta muy saturada y húmeda”, comentó durante una sesión informativa en el centro de operaciones de emergencia del estado. “Cuando alcancen su punto máximo y llegue el agua que va a venir de Georgia, es algo que vamos a estar en alerta, pero no sólo hoy, sino hasta la próxima semana”.

Debby tocó tierra firme en la costa de Florida en el Golfo de México el lunes temprano como un huracán de categoría 1. Desde entonces se ha debilitado a tormenta tropical y avanza lentamente, cubriendo las calles con agua y causando por lo menos cuatro muertes.

El conductor de un camión perdió la vida en la autopista interestatal 75 en el área metropolitana de Tampa luego de que perdió el control de su vehículo, que volcó sobre un muro de hormigón, quedó colgando por el borde y la cabina cayó al agua. Los buzos del departamento policial localizaron al conductor, un hombre de 64 años de edad de Mississippi, en la cabina a unos 12 metros (40 pies) debajo de la superficie del agua, de acuerdo con la Patrulla de Caminos de Florida.

Un niño de 13 años murió el lunes por la mañana después de que un árbol cayó sobre una casa rodante en el suroeste de Gainesville, según el departamento policial del condado de Levy.

Y en el condado de Dixie, al este de donde la tormenta tocó tierra, una mujer de 38 años y un niño de 12 murieron en un accidente automovilístico en carreteras mojadas el domingo por la noche. La Patrulla de Caminos de Florida dijo que otro niño de 14 años que era pasajero fue hospitalizado con heridas graves.

Más de 300.000 clientes seguían sin electricidad en Florida y Georgia el lunes por la tarde, por debajo de la cifra máxima de más de 350.000, según PowerOutage.us y Georgia Electric Membership Corp.

DeSantis dijo que unos 17.000 técnicos estaban trabajando para restablecer la electricidad. Advirtió a los residentes en las zonas afectadas que se mantengan fuera de los caminos hasta que las condiciones sean seguras.

Martin informó en Atlanta. Los periodistas de The Associated Press Freida Frisaro en Fort Lauderdale, Florida; Kate Payne en Tallahassee, Florida; Michael Schneider en Orlando, Florida; Russ Bynum en Savannah, Georgia; Jeffrey Collins en Columbia, Carolina del Sur, y Darlene Superville y Will Weissert en Washington, contribuyeron a este despacho.

