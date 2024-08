Tormenta tropical Debby causa tornados; suman 7 muertes

LUCAMA, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Los tornados generados por la tormenta tropical Debby arrasaron casas, dañaron una escuela y mataron a una persona la madrugada del jueves, al tiempo que el sistema arrojaba fuertes lluvias e inundaba comunidades en Carolina del Norte y del Sur.

Un tornado sólo tardó 15 segundos en devastar la vivienda de Genesis Cooper en Lucama, Carolina del Norte, un pequeño pueblo a unos 64 kilómetros (40 millas) al este de Raleigh. Casi lo sorprende dormido, de no haber sido por una alerta en el teléfono de su esposa.

El hombre de 51 años, su esposa y su hijo de 20 se acurrucaron con mantas en el baño ubicado en medio de la casa. Sintieron vibraciones y oyeron vidrios romperse antes de escuchar un estallido repentino.

“Ni siquiera puedo describirlo. Es como succión, eso es lo que se siente”, dijo Cooper. “Como si algo te estuviera apretando, como si te estallaran los oídos”.

El tornado fue uno de al menos tres reportados durante la noche en Carolina del Norte, y quizás el más devastador. Una persona fue encontrada muerta en una casa dañada por el tornado de Lucama, indicó en un correo electrónico el portavoz del condado Wilson, Stephen Mann. De momento no se proporcionaron más detalles sobre la persona fallecida.

Cooper dijo que el tornado fue tan intenso que las ráfagas de viento arrastraron un gran saco de boxeo fuera de la habitación de su hijo y lo arrojaron a la sala, derribando la puerta de su hijo. Partes del techo y los muros de su vivienda fueron arrancados, lo que provocó que se filtrara agua al interior. Las ventanas laterales estaban rotas y la terraza de la piscina en la parte trasera estaba en ruinas.

A pesar de todo, Cooper parecía estar tranquilo.

“Esto son sólo cosas. Se pueden reemplazar”, dijo Cooper.

Theresa Richardson se acurrucó con su esposo y su nieta en el armario de su casa de Lucama cuando el tornado pasó a kilómetro y medio (una milla) de distancia.

Escombros impactaron la casa. Y los tres pudieron oír cómo se desprendía el techo de la secundaria Springfield.

Richardson dijo que esta no era la primera vez que el área era azotada por un tornado: sus vecinos llaman a la calle en que viven “Callejón Tornado”.

El superintendente escolar del condado Wilson confirmó los daños en la secundaria Springfield, donde partes de las paredes y el techo de los pasillos de sexto y séptimo grado desaparecieron o se vieron afectadas.

“Fue desgarrador ver la escuela justo después del evento”, dijo el superintendente Lane Mills en un comunicado.

El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, indicó en una sesión informativa el jueves que las autoridades estatales han activado más elementos de la Guardia Nacional y ha agregado más vehículos para rescatar a personas atrapadas en las inundaciones, dado que las lluvias de Debby siguen empapando el estado.

Por su parte, a unos 161 kilómetros (100 millas) al sur de Lucama, la policía de Bladenboro publicó fotos de un vehículo patrulla dañado por un árbol, así como de carreteras inundadas. Agua estancada de varios centímetros de profundidad cubría partes del pequeño poblado de Carolina del Norte.

Muchos de los habitantes del pueblo ayudaron a llenar sacos de arena el miércoles antes que hasta 90 centímetros (3 pies) de agua de la inundación se acumularan en el centro de la ciudad durante la noche. Cuando salió el sol, todavía se podía ver agua saliendo de las tapas de las alcantarillas.

Emily Dowless, copropietaria de la tienda de muebles Market on Main, dijo que 20 vecinos y amigos ayudaron a trasladar los artículos de la tienda a remolques y levantarlos del suelo en previsión de una inundación. Ella dijo que alrededor de 8 centímetros (3 pulgadas) de agua entraron al negocio.

“Si lo peor ya pasó, eso es genial”, afirmó. “Pero nuevamente, esperamos más lluvia, así que vamos a hacer caso omiso. Debemos asegurarnos de apoyarnos entre los vecinos y de que todo esté bien”.

El Centro Nacional de Huracanes informó que Debby tocó tierra por segunda vez el jueves temprano cerca de Bulls Bay, Carolina del Sur, a unos 48 kilómetros (30 millas) al noreste de Charleston. Debby llegó a tierra por primera vez como huracán de categoría 1 el lunes temprano en la costa del Golfo de Florida.

Debby también podría provocar más tornados el jueves en partes de Carolina del Norte y Virginia, advirtieron los meteorólogos. Se esperaba que la tormenta azotara la costa este del país, donde los residentes del norte como Vermont podrían recibir varios centímetros de lluvia el fin de semana.

Estaba en vigor un estado de emergencia tanto para Carolina del Norte como para Virginia. Maryland emitió una declaración de estado de preparación que coordina los preparativos sin declarar una emergencia.

En total han fallecido al menos siete personas debido a la tormenta.

Los colaboradores de The Associated Press Jeffrey Collins en Columbia, Carolina del Sur; Jeff Martin en Atlanta y el fotógrafo independiente Mic Smith en Isle of Palms, Carolina del Sur, contribuyeron a este despacho.

