Total Wireless Anuncia Asociación con la Puertorriqueña Pionera del Boxeo y Campeona Unificada Amanda Serrano

En celebración del Mes de la Herencia Puertorriqueña, Total Wireless, un proveedor de servicios inalámbricos de rápido crecimiento y sin contrato, impulsado por la red 5G de Verizon, se enorgullece de anunciar su asociación oficial con la puertorriqueña, pionera del boxeo, y campeona unificada de peso pluma Amanda Serrano y Most Valuable Promotions (MVP).

Amanda “The Real Deal” Serrano es la boxeadora más condecorada en la historia del boxeo femenino (47-2-1, 31 KOs). Campeona mundial en siete divisiones, Serrano es la primera campeona indiscutible de Puerto Rico.

Serrano, quien nunca ha tenido un teléfono móvil debido a su compromiso y enfoque en el boxeo, ahora, a los 36 años, ha recibido su primer teléfono. Con un plan de datos ilimitado que nunca la detendrá, puede mantenerse conectada mientras sigue perfeccionando su carrera.

“Total Wireless está profundamente comprometida con apoyar a la comunidad latina y celebrar las pasiones de nuestros clientes,” dijo David Kim, SVP & CRO de Verizon Value. “Nuestra asociación con Amanda Serrano no solo empodera a las mujeres y latinas en los deportes, sino que también conecta a nuestros clientes a través de experiencias exclusivas como encuentros y saludos y nuestra colaboración en la serie de videos con MVP. Estamos orgullosos de proporcionar la conectividad confiable que los acerca a los atletas y deportes que admiran.”

“La verdad es que nunca he necesitado un teléfono—nunca he tenido uno en mi vida,” dijo Amanda Serrano. “Pero Total Wireless entiende mis raíces y la importancia de mantenerse conectada. Su compromiso con la comunidad latina y sus servicios confiables los hacen el socio perfecto. Ahora, gracias a ellos, podré conectarme con mis fans y mi familia desde cualquier lugar, algo que nunca he podido hacer antes. Es emocionante y un poco surrealista tener finalmente este tipo de conexión en mi vida.”

Como parte de su asociación con Most Valuable Promotions, Total Wireless se unirá a MVP Uncut, la serie documental continua de la compañía que sigue al talento de MVP detrás de escena mientras se preparan para Paul vs. Tyson y Taylor vs. Serrano 2. El martes 12 de noviembre, MVP Uncut capturará a Serrano recibiendo su primer teléfono en una tienda local de Total Wireless. Otros episodios de la serie muestran a estrellas como Jake Paul, Mike Tyson y Katie Taylor, con videos exclusivos adicionales que se lanzarán durante la semana de la pelea en el canal de YouTube de MVP, promovido por el cofundador de MVP Jake Paul y otros talentos destacados.

La próxima pelea de Serrano contra Katie Taylor es la revancha más esperada en la historia del boxeo femenino, después de su enfrentamiento en el Madison Square Garden en 2022, donde se convirtieron en las primeras mujeres boxeadoras en encabezar un evento en el icónico lugar. Taylor vs. Serrano 2 tendrá lugar el viernes 15 de noviembre en el AT&T Stadium en Arlington, TX, en vivo a nivel mundial y gratis para todos los niveles de suscriptores de Netflix a partir de las 8:00 pm ET / 5:00 pm PT.

El domingo, 1 de diciembre, los fanáticos también tendrán la oportunidad de conocer a Serrano en persona en una tienda de Total Wireless ubicada en 917 Broadway, Brooklyn, NY 11206. Serrano estará disponible para fotos, así como autógrafos y firmas de mercancía, dando a los fanáticos la oportunidad de conectarse con ella de cerca.

Para obtener más información sobre Total Wireless, visite Totalwireless.com.

Sobre Total Wireless

Total Wireless es un proveedor de servicios inalámbricos sin contrato de rápido crecimiento cubierto por la red 5G de Verizon. Con la misión de elevar el nivel de la telefonía móvil prepaga, Total Wireless ofrece planes con datos ilimitados y acceso a la red 5G de banda ultra ancha de Verizon, precios garantizados por cinco años (impuestos y cargos incluidos), ciertos teléfonos 5G gratuitos con planes de compra elegibles y más.

Total Wireless es parte de la cartera de marcas prepagadas Verizon Value, que incluye Straight Talk, Visible, Tracfone, Simple Mobile, SafeLink, Walmart Family Mobile y Verizon Prepaid. Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) es uno de los principales proveedores mundiales de productos y servicios de tecnología, comunicaciones, información y entretenimiento.

Para obtener más información sobre Total Wireless, visite una de sus tiendas exclusivas en todo el país o visite Totalwireless.com.

Sobre Most Valuable Promotions (MVP)

Most Valuable Promotions fue fundada por Jake Paul y Nakisa Bidarian en 2021. Con la misión de proporcionar más control creativo a los luchadores, MVP trabaja para identificar, crecer y maximizar el retorno de sus propios eventos y socios de talento. Desde su creación, MVP ha producido consistentemente los eventos de pago por visión más grandes de los deportes de combate. Un año después de su creación, MVP fue nominada como uno de los prestigiosos Avances Deportivos del Año en 2022 por Sports Business Journal. La compañía firmó a una de las atletas hispanas más condecoradas de todos los tiempos, Amanda Serrano, en su primer año. Serrano y MVP hicieron historia en abril de 2022 cuando Serrano se enfrentó a Katie Taylor, marcando la primera pelea femenina en encabezar el Madison Square Garden, ganando recientemente una nominación para Evento del Año por Sports Business Journal. El cofundador Nakisa Bidarian fue productor ejecutivo del histórico Triller Presents Mike Tyson vs. Roy Jones Jr., que es el octavo evento de pago por visión más comprado en la historia.

