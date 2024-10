Trabajadores humanitarios de la onu temen la misma "espiral de perdición" en líbano que en gaza

Por Emma Farge

GINEBRA, 8 oct (Reuters) - Funcionarios de la ONU expresaron el martes su preocupación por el hecho de que Israel esté usando en Líbano los mismos métodos de guerra que causaron un elevado número de víctimas civiles y una destrucción generalizada en Gaza, y pidieron actuar para evitar la misma "espiral de perdición".

Las fuerzas israelíes han iniciado operaciones terrestres en el suroeste de Líbano, intensificando un conflicto que dura ya un año con el grupo Hezbolá, respaldado por Irán, que ha causado más de 1.000 muertos en las últimas dos semanas y provocado la huida masiva de más de un millón de personas.

En la Franja de Gaza, casi 42.000 palestinos han muerto y la mayoría de los 2,3 millones de habitantes han sido desplazados en la guerra desencadenada por el ataque transfronterizo de Hamás del 7 de octubre de 2023, en el que hombres armados mataron a 1.200 personas y tomaron 250 rehenes.

"Desde que me despierto hasta que me acuesto tengo presente que podríamos entrar en la misma espiral de perdición y tenemos que hacer todo lo posible para evitar que eso ocurra en esta crisis en particular", declaró el director del Programa Mundial de Alimentos en Líbano, Matthew Hollingworth, en respuesta a una pregunta sobre los paralelismos entre ambos conflictos.

El ejército israelí asegura que los combatientes de Hamás se esconden entre la población civil de Gaza y que los atacará allí donde aparezcan, intentando evitar dañar a los civiles.

Su campaña contra un enemigo más armado como Hezbolá pretende garantizar el regreso a casa de los israelíes evacuados de zonas cercanas a la frontera como consecuencia de casi un año de lanzamiento de cohetes en apoyo de Hamás.

"Necesitamos que el mundo sea más contundente y capaz de argumentar que esto no puede continuar", declaró Hollingworth en una reunión informativa celebrada en Ginebra por videoconferencia desde Beirut.

El temor a que se repita la agitación de Gaza también es compartido por la población libanesa y esto explica por qué tantos huyeron con tanta rapidez, dijo Hollingworth tras visitar campos de desplazados.

Reuters