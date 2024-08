Tras fracasar en incursión contra maduro en 2020, veterano eeuu buscó ser un "fugitivo": fiscalía

Por Luc Cohen

NUEVA YORK, 7 ago (Reuters) - Un veterano militar estadounidense que se atribuyó una fallida incursión en 2020 para derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro debe ser detenido por cargos de contrabando de armas, lo que refleja su historial de búsquedas en línea sobre cómo ser un "fugitivo exitoso", dijeron fiscales federales el miércoles.

Jordan Goudreau fue arrestado en Nueva York la semana pasada acusado de violar las leyes de control de exportación de armas de Estados Unidos al enviar armas a Colombia para un asalto marítimo el 3 de mayo de 2020 con el objetivo de derrocar a Maduro.

Los fiscales de Tampa, Florida, donde se presentaron los cargos, instaron a la jueza de distrito, Virginia Covington, a mantener a Goudreau tras las rejas en espera de juicio.

Citaron búsquedas en Google que Goudreau hizo poco después de la redada, entre ellas "cómo huir y permanecer oculto de los federales", "qué pasa si huyo de la ley" y "cómo se prueba el contrabando de armas".

Los fiscales federales creen que Goudreau viajó posteriormente a México y regresó sin utilizar los canales normales que podrían haber alertado a las fuerzas de seguridad sobre su paradero.

Goudreau, un veterano de las fuerzas especiales que dirigía la empresa de seguridad Silvercorp USA, con sede en Florida, se atribuyó la responsabilidad de la fallida redada llevada a cabo por exiliados venezolanos y algunos veteranos del Ejército estadounidense, aunque él no participó.

Los fiscales de Tampa dijeron que los registros de inmigración sugieren que Goudreau entró en México en mayo de 2020, y obtuvo una licencia de conducir y un registro de motocicleta allí al año siguiente.

Hannah McCrea, abogada de Goudreau, dijo que su cliente ha cooperado con los investigadores en Estados Unidos y ha vivido allí abiertamente y sin un alias desde 2020.

"No ha huido, y no ha hecho ningún esfuerzo para evadir el arresto o la detección", dijo McCrea en una entrevista telefónica. "No es ni un riesgo de fuga ni un peligro".

El juez de instrucción Gary Stein de Manhattan ordenó el 30 de julio la puesta en libertad de Goudreau bajo fianza de 2 millones de dólares, pero lo mantuvo bajo custodia durante un día para que los fiscales pudieran apelar. Covington prorrogó la custodia al día siguiente.

El fallido ataque dejó ocho muertos y más de una docena de detenidos en Venezuela, entre ellos los ex boinas verdes Luke Denman y Airan Berry.

El ADN de Goudreau se recuperó de dos rifles incautados por las autoridades colombianas en 2020, informó la fiscalía el miércoles.

Denman y Berry regresaron a Estados Unidos en diciembre como parte de un canje de prisioneros a cambio de Alex Saab, quien es un empresario colombiano y aliado de Maduro. (Reportaje de Luc Cohen en Nueva York; Editado en español por Juana Casas)

