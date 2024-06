Travis Kelce quiere seguir jugando fútbol americano mientras pueda

Travis Kelce, tight end de los Chiefs de Kansas City que acaba de firmar un contrato por dos años en abril, dijo el martes tras el primer día del minicampamento obligatorio de tres días, que quiere seguir jugando mientras pueda.

Kelce firmó una extensión de contrato de cuatro años y 57,25 millones de dólares con Kansas City en 2020, tras uno de cinco años y 46 millones que suscribió en 2016. El último, por 34.25 millones lo vincula con el equipo hasta la temporada 2025.

“Kansas City ha sido mi hogar durante 11 años”, dijo Kelce. “Me tomo los recesos entre las campañas para alejarme y recargar energías, pero al mismo tiempo, soy un jugador de fútbol americano. Me encanta jugar”.

Aún así, Kelce reconoció que el final de su carrera se está acercando, lo que ha alimentado su deseo de mezclar su gusto por los deportes y el espectáculo. Tiene uno de los podcasts más populares junto a su hermano Jason Kelce, ex centro de los Eagles de Filadelfia, y pronto será el presentador de un programa en Amazon Prime.

Además, la relación de Kelce con la superestrella del pop Taylor Swift lo ha llevado a ser una celebridad y convertirse en uno de los jugadores más conocidos de la NFL.

“No puedo ponerle un plazo”, dijo Kelce sobre su retiro. “Sé que hay oportunidades fuera del fútbol americano para mí, tengo 34 años, a punto de cumplir 35 (en octubre), pero tengo mucho que hacer en el campo... Me encanta venir al trabajo a hacer esto cada día. Voy a hacerlo hasta que se me salgan las ruedas. ojalá que eso no pase pronto".

Kelce fue elegido por los Chiefs en la tercera ronda del draft de 2013, y se ha convertido en el líder de todos los tiempos de su equipo con 11,328 yardas recibidas.

“Las probabilidades de que alguien juegue hasta los 30 años son bajas, pero sucede”, admitió el gerente general de los Chiefs, Brett Veach.

AP