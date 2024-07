Tres muertos en un tiroteo entre soldados ucranianos

Un tiroteo entre soldados ucranianos desplegados en la región de Járkov, en el noreste de Ucrania, causó tres muertos y cuatro heridos graves, informó el miércoles una división del ejército de Kiev.

"Los soldados utilizaron armas de fuego en una de las unidades en el marco de relaciones personales. Tres soldados murieron y otros cuatro resultaron heridos", declaró la división de Khortytsia.

Los heridos están "graves" y las fuerzas de seguridad se encuentran en el lugar, según la misma fuente.

"La dirección toma todas las medidas necesarias para evitar que tales incidentes se repitan en el futuro", añadió.

Las circunstancias de los hechos todavía no están claras y el ejército no indicó quién era el responsable, limitándose a decir que las armas habían sido utilizadas por razones "personales" y no militares.

La violencia entre los militares activos es un tema candente en Ucrania, pero los tiroteos son poco comunes.

En enero de 2022, pocas semanas antes de la invasión rusa, un recluta de la guardia nacional ucraniana de 21 años mató a cuatro soldados y a un civil con un fusil de asalto en una fábrica aeroespacial.

bur-cad/rlp/ybl/ial/es/arm

AFP