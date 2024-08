Tribunal de Hong Kong condena a dos periodistas en histórico caso de sedición

HONG KONG (AP) — Una corte de Hong Kong condenó el jueves a dos ex directores editoriales de un medio de noticias ahora clausurado, en un caso de sedición que muchos consideran un barómetro para el futuro de la libertad de prensa en una ciudad otrora aclamada como un bastión de la prensa libre en Asia.

Chung Pui-kuen, ex director editorial de Stand News, y el ex director editorial interino Patrick Lam fueron arrestados en diciembre de 2021. Se habían declarado inocentes del cargo de conspiración para publicar y reproducir publicaciones sediciosas. Su juicio fue el primero del territorio contra los medios desde que la antigua colonia británica regresó al control de China en 1997.

Stand News fue uno de los últimos medios de la ciudad que criticaba abiertamente al gobierno en medio de la represión contra la disidencia tras las protestas multitudinarias prodemocracia de 2019.

Chung y Lam fueron acusados con base en una ley de sedición de la época colonial que se utilizaba cada vez más para silenciar a los disidentes. Se enfrentan a hasta dos años de prisión y una multa de 5.000 dólares de Hong Kong (unos 640 dólares) por ser su primer delito.

Best Pencil (Hong Kong) Ltd., el “holding” del medio, fue condenado por el mismo cargo. No tuvo representantes durante el juicio, que comenzó en octubre de 2022.

El juez Kwok Wai-kin dijo en su sentencia escrita que Stand News se convirtió en una herramienta para difamar a los gobiernos de Beijing y Hong Kong durante las protestas de 2019.

Señaló que una condena se considera proporcional “cuando se considera que un discurso, en el contexto relevante, ha causado un daño potencial a la seguridad nacional y tiene la intención de socavar gravemente la autoridad del gobierno central chino o del gobierno de Hong Kong, y que debe detenerse”.

El caso se centró en 17 artículos. Los fiscales dijeron que algunos promovían “ideologías ilegales” o difamaban la ley de seguridad y a los agentes policiales. El juez Kwok dictaminó que 11 de ellos tenían intenciones sediciosas, incluyendo comentarios escritos por el activista Nathan Law y los estimados periodistas Allan Au y Chan Pui-man. Chan también es la esposa de Chung.

El juez determinó que los otros seis no tenían intenciones sediciosas, incluyendo entrevistas con los exlegisladores prodemocracia Law y Ted Hui, quienes se encuentran entre los activistas radicados en el extranjero por los que la policía de Hong Kong ofrece recompensa.

Chung parecía tranquilo después del veredicto, al tiempo que Lam no compareció ante la corte por motivos de salud. Se les dio libertad bajo fianza en espera de sentencia el 26 de septiembre.

AP