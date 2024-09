Trudeau debilitado en Canadá tras perder apoyo de partido de izquierda aliado

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, sufrió un duro golpe político el miércoles cuando una pequeña facción de izquierdas que era su aliada le retiró el apoyo a su gobierno liberal, con minoría en el Parlamento.

"Hoy notifiqué al primer ministro que he roto el acuerdo de suministro (de respaldo) y confianza", anunció el líder del Nuevo Partido Democrático (NDP), Jagmeet Singh, en un video en divulgado en Internet.

La medida significa que los liberales, que actualmente están detrás de los conservadores en las encuestas de opinión pública, tendrán que buscar otro apoyo en el Parlamento para sobrevivir a los votos de confianza legislativa y evitar posibles elecciones anticipadas.

En su mensaje, Singh no anduvo con rodeos: "Los liberales son demasiado débiles, demasiado egoístas y están demasiado en deuda con los intereses corporativos como para luchar por la gente. No pueden ser el cambio. No pueden restaurar la esperanza".

También, acusó a Trudeau de no ser capaz de enfrentarse a la oposición conservadora.

El acuerdo que dio apoyo a los liberales, firmado en 2022, debía permanecer vigente hasta las elecciones programadas para 2025. Pierre Poilievre, líder de los conservadores, el principal partido de la oposición, instó a Singh a que lo cancelara en una carta enviada la semana pasada.

"Estoy centrado en los canadienses. Dejaré que los otros partidos se centren en la política", reaccionó Trudeau en una conferencia de prensa que brindó en la provincia de Terranova y Labrador (este de Canadá), al enumerar los logros alcanzado por la alianza liberal-NDP.

AFP