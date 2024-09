Trump, a salvo tras frustrarse un nuevo intento de asesinato en un campo de golf de florida

Por Gram Slattery y David Lawder

16 sep (Reuters) -

El candidato presidencial republicano Donald Trump se encuentra a salvo después de que el Servicio Secreto frustrara el domingo lo que el FBI calificó de aparente intento de asesinato mientras jugaba al golf en su campo de West Palm Beach, Florida.

Varios agentes del Servicio Secreto dispararon contra un hombre armado que se encontraba entre unos arbustos cerca del límite de la propiedad del campo de golf después de que fuera visto a unos cientos de metros de donde Trump estaba jugando, dijeron las fuerzas del orden.

El sospechoso dejó en el lugar un fusil de asalto de tipo AK-47 y otros objetos y huyó en un vehículo, siendo detenido posteriormente.

El aparente ataque contra Trump se produjo apenas dos meses después de que fuera tiroteado en un mitin de campaña en Pensilvania, sufriendo una herida leve en la oreja derecha.

Ambos incidentes ponen de relieve los retos que supone mantener la seguridad de los candidatos presidenciales en una campaña tan disputada y polarizada, a poco más de siete semanas de las elecciones del 5 de noviembre.

"Me gustaría agradecer a todo el mundo su preocupación y sus buenos deseos. Ha sido un día ciertamente interesante", dijo Trump en las redes sociales a última hora del domingo, agradeciendo al Servicio Secreto y a la policía que le mantuvieran a salvo.

CNN, Fox News y The New York Times identificaron al sospechoso como Ryan Wesley Routh, de 58 años, de Hawái, basándose en las informaciones de agentes de la ley no identificados. El FBI declinó hacer comentarios y Reuters no pudo verificar de forma independiente su identidad.

No estaba claro si el sospechoso sabía que Trump estaba jugando al golf en ese momento, o cómo lo sabía, ni cuál era su motivo, pero el intento de ataque suscitó nuevas preguntas sobre el nivel de protección que se le da.

En respuesta a la pregunta de un periodista, los funcionarios reconocieron que, dado que Trump no está en el cargo, no se acordonó todo el campo de golf.

"Si lo estuviera, habríamos tenido todo el campo de golf rodeado", dijo el sheriff del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, durante la sesión informativa del domingo. "Como no lo está, la seguridad se limita a las zonas que el Servicio Secreto considera posibles".

Poco después del incidente, Trump envió un correo electrónico a sus seguidores, diciendo: "Nada me frenará. No me rendiré NUNCA".

El presidente Joe Biden dijo después que había dado instrucciones a su equipo para que el Servicio Secreto disponga de los recursos necesarios para garantizar la seguridad de Trump, según un comunicado difundido por la Casa Blanca.

Reuters encontró perfiles en X, Facebook y LinkedIn de un tal Ryan Routh.

Reuters no pudo confirmar que se tratara de las cuentas del sospechoso y las fuerzas del orden no quisieron hacer comentarios, pero el acceso público a los perfiles de Facebook y X fue eliminado horas después del tiroteo.

Las tres cuentas con el nombre de Routh sugieren que era un ferviente partidario de Ucrania en la guerra contra Rusia. En varias de las publicaciones, parecía estar intentando ayudar a reclutar soldados para el esfuerzo bélico de Ucrania.

El hijo del presunto hombre armado, Adam, contactado por Reuters en la ferretería donde trabaja en Hawái, dijo que aún no había oído hablar del nuevo intento de asesinato de Trump y que no tenía "ninguna información", y añadió que no era algo que creyera que su padre haría.

Más tarde, el reportero volvió a llamar a la tienda y un compañero le dijo que Adam se había ido a casa por una emergencia.

El arma entre los arbustos

A última hora del domingo, agentes del Servicio Secreto y de Seguridad Nacional registraron la antigua casa del sospechoso en Greensboro, Carolina del Norte. Un testigo de Reuters habló con un vecino, que confirmó la identidad del antiguo propietario como Ryan Routh.

Bradshaw dijo que un agente del Servicio Secreto que protegía a Trump vio el cañón de un rifle asomando entre unos arbustos a unos 365 o 460 metros del expresidente mientras limpiaban los huecos de posibles amenazas antes de su actuación.

Los agentes se enfrentaron al hombre armado, disparándole al menos cuatro ráfagas de munición en torno a las 13.30 horas (1730 GMT) del domingo.

El pistolero soltó entonces el rifle, dejó dos mochilas y otros objetos y huyó en un coche Nissan negro. El sheriff dijo que un testigo vio al pistolero y consiguió hacer fotos de su coche y su matrícula antes de que escapara.

Agentes del vecino condado de Martin detuvieron al sospechoso en la I-95, a unos 65 kilómetros del campo de golf.

El presentador de Fox News Sean Hannity dijo que había hablado tanto con Trump como con Steve Witkoff, un inversor inmobiliario de Nueva York y viejo amigo de Trump que estaba en el campo de golf con él.

"Estaban en el quinto hoyo. Y la forma en que Steve describió esto, la forma en que el presidente lo describió, ambos tenían exactamente la misma historia, que es que escucharon pop pop, pop pop", dijo Hannity. El Servicio Secreto "se abalanzó sobre el presidente, le cubrió", añadió.

La Casa Blanca dijo en un comunicado que Biden y la vicepresidenta Kamala Harris habían sido informados sobre el incidente y se sintieron aliviados al saber que estaba a salvo.

Trump está inmerso en una reñida carrera en las elecciones presidenciales con Harris, que ha tenido un repunte en las encuestas desde que sustituyó a Biden como candidato del Partido Demócrata en julio.

"La violencia no tiene cabida en Estados Unidos", dijo Harris en una publicación en la red social X.

Preocupación por la democracia

En X en 2020, Routh expresó su apoyo al candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos Bernie Sanders y se burló de Biden como "Joe el dormilón".

A principios de este año, Routh etiquetó a Biden en una publicación en X: "@POTUS Tu campaña debería llamarse algo así como KADAF. Mantener América democrática y libre. La de Trump debería llamarse MASA ...experto en hacer que los americanos vuelvan a ser esclavos. La DEMOCRACIA está en la papeleta y no podemos perder".

Harris ha advertido en repetidas ocasiones que otro mandato de Trump amenazaría la democracia estadounidense y ha prometido un apoyo inquebrantable a Ucrania en su lucha contra Rusia. Trump, preguntado durante un debate la semana pasada si quería que Ucrania ganara la guerra, dijo que quería que terminara.

Trump resultó herido en la oreja derecha y un asistente al mitin murió en el tiroteo del 13 de julio en Pensilvania. El pistolero, identificado como Thomas Crooks, de 20 años, fue abatido por un francotirador del Servicio Secreto.

Fue el primer tiroteo contra un presidente de Estados Unidos o un candidato presidencial de un partido importante en más de cuatro décadas, y el flagrante fallo de seguridad obligó a Kimberly Cheatle a dimitir como directora del Servicio Secreto bajo la presión bipartidista del Congreso.

(Información de Gram Slattery en Washington y David Ljunggren en Ottawa; información adicional de Alexandra Ulmer en San Francisco, California, Mike Stone, Douglas Gillison, Richard Cowan, Jason Lange y Jeff Mason en Washington, Brad Brooks en Longmont, Colorado, Helen Coster en Nueva York, Jonathan Drake en Greensboro, Carolina del Norte; escrito por David Lawder; edición de Noeleen Walder y Lincoln Feast; editado en español por Mireia Merino)

