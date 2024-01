El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha anunciado este jueves que asistirá al juicio por difamación en una demanda civil presentada por la escritora Elisabeth Jean Carroll, a quien ya tuvo que indemnizar por agresión y abuso sexual.

"Sí, voy a ir y voy a explicar que no sé quién diablos es ella. No tengo ni idea", ha subrayado, agregando que el caso "es ridículo" y está impulsado por el Partido Demócrata para impedir su candidatura a las elecciones presidenciales, según ha recogido la cadena CNN.

Sus palabras se producen después de que haya asistido este jueves a una audiencia en el marco del caso que lidera la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, por inflar el valor de sus bienes en documentos financieros durante más de una década.

El magnate estadounidense ha protagonizado un acalorado monólogo durante la audiencia en el que ha acusado a James, así como al juez Arthur Engoron, de liderar una "caza de brujas" en su contra y de tener "su propia agenda".

"Quieren asegurarse de que no vuelva a ganar (las elecciones) y esto es en parte una interferencia electoral", ha señalado antes de que Engoron pidiera a su abogado, Chris Kise, que controlara las palabras de su cliente.

En otra de sus críticas a los jueces al salir de la corte en uno de los descansos, Trump ha asegurado que el caso "nunca debería haberse presentado" y que tienen "derecho a una indemnización por daños y prejuicios", según ha recogido la cadena NBC News.

Antes de que empezase la vista, en la que se han compartido los argumentos finales, ha insistido en las acusaciones de "interferencia electoral". "Veremos si el juez me deja hablar o no, tal vez no lo haga, pero a mí seguro que me gustaría hacerlo", ha señalado.

Según la Fiscalía, Trump infló su patrimonio neto personal ante las instituciones financieras en 3.600 millones de dólares (unos 3.300 millones de euros) entre 2011 y 2021. La demanda de James, fijada en 250 millones de dólares, pretende restringir severamente la forma en que la familia Trump hacen negocios en la Gran Manzana.

El origen de la demanda se remonta a 2019, cuando el antiguo abogado de la empresa, Michael Cohen -- quien fue además el encargado de realizar los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels-- planteó preguntas sobre su estado financiero ante el Congreso.